Болтон назвал взгляд Трампа на решение конфликта на Украине плохой новостью для Киева

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (инаугурация состоится 20 января) желает поскорее завершить украинский конфликт, но ему не важно, на каких условиях будет заключен мир. Так считает экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто», - сказал он.

Болтон отметил, что такой взгляд Трампа на разрешение кризиса на Украине является плохой новостью для Киева. Он также добавил, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращения огня и определения границ, согласно текущей обстановке на фронте. Причем чем дольше будет длится прекращение огня, тем выше вероятность, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной, резюмировал Болтон.

Ранее Трамп заявлял, что сможет решить украинский конфликт за 24 часа и даже анонсировал подготовку к переговорам с Президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в Кремле не сидят и не ждут звонка из Вашингтона.

Сам Путин до этого предлагал свой вариант завершения конфликта на Украине. Среди условий: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех антироссийских санкций со стороны Запада и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.