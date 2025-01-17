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Трамп пообщался с Си Цзиньпином: Разговор был хорошим и для Китая, и для США
47-й американский лидер Дональд Трамп (инаугурация состоится 20 января) поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что их «разговор был хорошим». Об итогах переговоров президент США сообщил в соцсети Truth Social.
«Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США», - написал он (перевод по ТАСС), выразив надежду, что страны вместе решат много проблем и начнут решать их прямо сейчас.
Среди обсуждаемых политиками вопросов, согласно посту Трампа, были торговый баланс, фентанил, TikTok и многое другое.
По словам Трампа, они с Си Цзиньпином сделают все возможное для мира и безопасности во всех странах.
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