Трамп пообщался с Си Цзиньпином: Разговор был хорошим и для Китая, и для США

47-й американский лидер Дональд Трамп (инаугурация состоится 20 января) поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что их «разговор был хорошим». Об итогах переговоров президент США сообщил в соцсети Truth Social.

«Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США», - написал он (перевод по ТАСС), выразив надежду, что страны вместе решат много проблем и начнут решать их прямо сейчас.

Среди обсуждаемых политиками вопросов, согласно посту Трампа, были торговый баланс, фентанил, TikTok и многое другое.

По словам Трампа, они с Си Цзиньпином сделают все возможное для мира и безопасности во всех странах.