Ушаков заявил, что на инаугурации Трампа не будет представителей России

Во время инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будет лиц, представляющих Россию. Об этом сообщил помощник Президента страны Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», - цитирует Ушакова РИА «Новости».

Ранее Ушаков заявлял, что в Москве не сидят и не ждут звонка от Вашингтона.

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление, что в Москве сидят и ждут, когда поступит телефонный звонок из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в офис, а там посмотрим, что будет», - сообщил Ушаков журналисту Павлу Зарубину, уточнив, что пока «движений» никаких нет.

Он добавил, что в Кремле понимают всю ситуацию, но при этом готовы к любым переговорам с Вашингтоном. Однако Ушаков отметил, что у приходящего президента может быть «ворох проблем», с которыми ему предстоит разбираться, а не только решать вопросы международного плана.

«С чего он (Трамп – прим. «Т-и») начнет, я не знаю», - резюмировал Ушаков.