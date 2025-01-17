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Политика 17 января 2025 20:01

Ушаков заявил, что на инаугурации Трампа не будет представителей России

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Во время инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будет лиц, представляющих Россию. Об этом сообщил помощник Президента страны Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», - цитирует Ушакова РИА «Новости».

Ранее Ушаков заявлял, что в Москве не сидят и не ждут звонка от Вашингтона.

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление, что в Москве сидят и ждут, когда поступит телефонный звонок из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в офис, а там посмотрим, что будет», - сообщил Ушаков журналисту Павлу Зарубину, уточнив, что пока «движений» никаких нет.

Он добавил, что в Кремле понимают всю ситуацию, но при этом готовы к любым переговорам с Вашингтоном. Однако Ушаков отметил, что у приходящего президента может быть «ворох проблем», с которыми ему предстоит разбираться, а не только решать вопросы международного плана.

«С чего он (Трамп – прим. «Т-и») начнет, я не знаю», - резюмировал Ушаков.

#Дональд Трамп #инаугурация президента #Россия
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