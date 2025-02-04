Большую партию лапши из 500 яиц для участников СВО приготовили в Заинске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В эти дни в столовой при заинской мечети «Тынычлык» («Мир») местные жительницы заняты изготовлением домашней лапши, которую затем передадут через волонтеров в зону спецоперации.

Инициатор благого дела – имам-хатыб мечети Рустам Даминов. Лапшу здесь готовят не в первый раз. Уже отправили большую партию осенью прошлого года. На этот раз на тесто ушло 500 яиц. Продуктами обеспечили местные жители и прихожане мечети. Некоторые из них принесли готовую лапшу из дома.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В целом мечеть оказывает большую помощь своим землякам, которые находятся на передовой: собирает гуманитарную помощь, делает денежные пожертвования.

Готовую лапшу упакуют в специальные контейнеры, а рядом положат диспе (мульманские четки), чтобы у ребят-мусульман была возможность помолиться.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

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