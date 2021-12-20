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Транспорт
20 декабря 2021  08:24
Эльза Кузнецова

Нижнекамск получил первые 10 автобусов нового поколения

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Нижнекамск получил 10 новых автобусов из 50. В течение этой недели весь транспорт будет доставлен в город химиков, последний автобус ожидается в пятницу. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

 

Фото: исполком Нижнекамского района

«Это большой подарок Президента Татарстана на Новый год, руководство республики поддержало нашу просьбу. Подписано соглашение с руководством группы компаний „ГАЗ“ о поставке 50 автобусов нового поколения „Вектор“», — отметил спикер. 

Автобусы смогут выйти на маршруты после решения всех процедурных вопросов: постановки на учет, технического осмотра, получения лицензии и других.

«Сейчас наша задача — запустить эти автобусы на линию», — поручил руководитель исполкома.

#автобусы #нижнекамский район
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