Нижнекамск получил первые 10 автобусов нового поколения

Нижнекамск получил 10 новых автобусов из 50. В течение этой недели весь транспорт будет доставлен в город химиков, последний автобус ожидается в пятницу. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Фото: исполком Нижнекамского района

«Это большой подарок Президента Татарстана на Новый год, руководство республики поддержало нашу просьбу. Подписано соглашение с руководством группы компаний „ГАЗ“ о поставке 50 автобусов нового поколения „Вектор“», — отметил спикер.

Автобусы смогут выйти на маршруты после решения всех процедурных вопросов: постановки на учет, технического осмотра, получения лицензии и других.

«Сейчас наша задача — запустить эти автобусы на линию», — поручил руководитель исполкома.