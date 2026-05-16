Больше, чем спектакль: в Нижнекамске оживили историю погибшего на СВО журналиста Александра Комарова

В нижнекамском Театре юного зрителя показали премьеру литературно-поэтической композиции «Пока их голоса звучат…». В центре постановки – судьба журналиста, поисковика и воина, чья жизнь оборвалась в боях на передовой, но чей голос продолжает звучать со сцены. О том, каким был журналист и воин Александр Комаров, – в материале «Татар-информа».





Журналист телеканала НТР (Нижнекамск) Александр Комаров пришел в профессию в 2010 году

Фото: из архива НТР

«Спустя неделю в руках был не только микрофон – была и лопата»

На премьеру спектакля «Пока их голоса звучат…» пришли матери погибших военнослужащих, ветераны и родственники тех, чьи судьбы легли в основу постановки. Одним из главных героев постановки стал Александр Комаров, или просто Комар, как его до сих пор называют друзья и коллеги.

Журналист нижнекамского телеканала НТР пришел в профессию в 2010 году. Начинал как корреспондент, затем стал ведущим новостей, позже возглавил отдел производства программ. В редакции он быстро занял место человека, на которого всегда можно положиться: собранного, требовательного к себе и к материалу, умеющего держать темп эфира.

Но его путь не ограничился телевизионной студией.

Фото: из архива НТР

Через пять лет работы на «телеке» он поехал в свою первую «Вахту памяти» в Смоленскую область – вместе с поисковиками поднимать останки бойцов, пропавших без вести.

«Спустя неделю в руках был не только микрофон – была и лопата», – звучит со сцены монолог Александра Комарова.

Фото: © Нонна Кондакова

Техника правды: вербатим о памяти и времени

Постановка создана в жанре документального театра. Вербатим предполагает максимальную точность: ни одного выдуманного слова, ни одной «литературной» подмены. Если герой говорил с паузой – она остается. Если ищет слово – этот поиск звучит со сцены.

«Когда мы зацепились за одного солдата и начался подъем, когда я увидел, как он погиб…» – эти слова Саши со сцены произносит актер Даниил Виноградов.

В зале стоит тишина. По режиссерскому замыслу, это тоже один из выразительных элементов спектакля.

Идея постановки принадлежит директору театра Розе Аникиной. После поездки в Елабугу она предложила соединить документальную основу с поэтическим материалом.

В основу композиции лег сборник из 49 рисунков и 31 стихотворения, созданных детьми и студентами Нижнекамска. Эти тексты стали эмоциональным фоном спектакля – разговором о памяти, переданным зрителю новым поколением.

Фото: © Нонна Кондакова

Четыре эпохи – одна линия судьбы

Сюжет отображает связь между четырьмя эпохами: Великой Отечественной войной, Афганистаном, Чеченской кампанией и современными событиями специальной военной операции.

Александр Комаров становится в этой системе координат связующим звеном. Журналист, который привык слушать, фиксировать и передавать истории, на сцене оказывается тем, через кого эти истории звучат.

Герои разных эпох обращаются к нему как к свидетелю. Так, например, в одной из сцен маленькая Рукия из блокадного Ленинграда рассказывает о том, как бомба, упавшая у дома, «сделала новую дверь» в их жизнь. История основана на воспоминаниях Рукии Сахабутдиновой, которая также присутствовала в зале и наблюдала, как ее прошлое возвращается на сцену.

Финальный монолог самого Александра звучит пронзительно. Он говорит о личных вещах – о мягкой игрушке, подаренной дочерью, об иконках в кармане, о внутреннем выборе и ответственности.

«Дома меня будут ждать мама, жена, ребенок. Дочь дала с собой мягкую игрушку, в кошельке – фото с семьей. Не могу назвать себя верующим человеком, но в кармане у меня иконки и молитвы. А что сказать вам, мужчины? Идти туда, где война, надо осознанно», – произносит актер Даниил Виноградов.

Фото: © Нонна Кондакова

Больше, чем спектакль

Как говорят инициаторы проекта, спектакль «Пока их голоса звучат…» – это попытка сохранить память без интерпретаций.

Режиссер Наталья Николаева и художник Наталья Фадеева выстроили пространство, в котором документ и поэзия дополняют друг друга. На сцену вместе с профессиональными актерами вышли воспитанники студии «Восхождение». Часть тиража сборника детских стихов, ставшего основой постановки, отправлена бойцам на передовую.

Когда в финале спектакля зал встал для минуты молчания, стало очевидно: цель достигнута. Пока звучат эти голоса, память не становится прошлым, она остается действием.

Александр Комаров был настоящим патриотом. Им снят цикл передач о поисковом деле «Дорогами памяти», сейчас эта монументальная работа входит в золотой фонд телеканала.

В Нижнекамске увековечена память о журналисте: ему посвящен фестиваль региональных телекомпаний «Камский бриз». По желанию супруги имя Комарова получила главная премия события – «Герои».

Также в 8-й школе, где учился Александр, и в редакции НТР установлены мемориальные доски, а на территории телерадиокомпании в память о погибшем коллеге высадили ель – ее привезли из Карелии участники поискового отряда «Нефтехимик».

Александр Комаров – нижнекамский журналист, сотрудник телерадиокомпании НТР, погибший в зоне СВО. Ушел на фронт добровольцем.

Начинал карьеру на телевидении в 2010 году: был корреспондентом, ведущим новостей, возглавлял отдел производства программ.

По словам близких, считал защиту страны личным долгом. Служил в составе татарстанского добровольческого батальона «Алга».

О гибели Александра стало известно весной 2023 года. Позже сообщалось, что он погиб в боях под Угледаром. Награжден орденом Мужества посмертно.