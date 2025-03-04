В память о герое: в Нижнекамске открыли мемориальную доску журналисту Комарову

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в нижнекамской школе №8 открыли мемориальную доску в честь Александра Комарова – выпускника этого учебного заведения, который отдал свою жизнь, защищая Родину.

Здесь он учился 11 лет. Его помнят как отзывчивого и целеустремленного человека. Жизнь татарстанца оборвалась в зоне СВО в 36 лет. Все эти годы мужчина был предан своей стране, уважал ее историю и стремился к справедливости.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На торжественной церемонии собрались его родные, друзья, коллеги и учителя. Вспоминали, каким он был – человеком, неравнодушным к судьбе своей Родины. Александр работал на телевидении, рассказывал правду о событиях, принимал участие в поисковых экспедициях, возвращая из небытия имена героев Великой Отечественной войны, и создавал о них документальные материалы.

«Он никогда не думал о себе, всегда стремился помочь другим. Его поступок – настоящий подвиг», – отметили близкие.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В октябре 2022 года Александр добровольцем отправился на фронт. Спустя несколько месяцев, в феврале 2023-го, его не стало.

«Мы должны помнить таких людей, помнить их подвиг. Пока живет память – живут и герои», – подчеркнул военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Учителя и одноклассники вспоминают его как доброго, честного и любознательного человека.

«Он всегда стремился узнавать новое, с детства был очень целеустремленным», – рассказывает его учительница русского языка Венера Галина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Теперь рядом с именами героев Афганистана и Чеченской войны на мемориальной стене школы №8 появилось еще одно – имя Александра Комарова.

«Пока память жива, пока мы рассказываем о таких людях – их подвиг не будет забыт», – говорят собравшиеся.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Александр Комаров пожертвовал собой ради будущих поколений. Его имя останется в сердцах людей, а его история – примером мужества и патриотизма.