news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 января 2026 16:09

Рукия Сахабутдинова из Нижнекамска: «Блокада научила ценить жизнь и человеческое тепло»

Читайте нас в
Телеграм
Рукия Сахабутдинова из Нижнекамска: «Блокада научила ценить жизнь и человеческое тепло»

Рукия Гатиятулловна Сахабутдинова – жительница блокадного Ленинграда, сегодня проживающая в Нижнекамском районе. Ее детство пришлось на годы блокады, длившейся 872 дня и ставшей одним из самых трагических и героических периодов в истории Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Рукию Гатиятулловну навестили представители команды Нижнекамска и юнармейцы. Во время встречи она поделилась воспоминаниями о пережитых событиях.

«Эта блокада многому меня научила – ценить жизнь, заботу и человеческое тепло. Спасибо, что не забываете и помогаете во всем», – сказала Рукия Гатиятулловна.

В апреле жительница блокадного Ленинграда отметит 95-летний юбилей.

В настоящее время в Нижнекамском районе проживают четверо жителей блокадного Ленинграда: Рукия Гатиятулловна Сахабутдинова, Виль Хатыпович Хасанов, Роза Шариповна Сайкина и Вера Александровна Шурпаева. В связи с памятной датой всех их планируется навестить и поздравить.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января. Блокада длилась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч мирных жителей, став символом мужества, стойкости и самоотверженности защитников и жителей города.

В Нижнекамске в этот день также проходит ежегодная акция «Блокадный хлеб», призванная напомнить о цене жизни, мира и исторической памяти.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#Жители блокадного Ленинграда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026