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В Нижнекамске открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО журналиста Комарова
В Нижнекамске, в здании редакции «НТР», открыли мемориальную доску в честь журналиста Александра Комарова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Участие в церемонии приняли родные и коллеги героя, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
Напомним, что Комаров отправился в зону спецоперации добровольцем в составе батальона «Алга». 6 февраля 2023 года он погиб под Угледаром.
В честь журналиста, проработавшего в «НТР» более 10 лет, на территории телерадиокомпании высадили ель. Ее привезли из Карелии участники поискового отряда «Нефтехимик».
Напомним, что проходящий в эти дни в Нижнекамске фестиваль региональных телекомпаний «Камский бриз»посвятили памяти журналиста телеканала НТР Александра Комарова. По желанию супруги его имя получила главная премия события — «Герои».
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