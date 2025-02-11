«Большая радость»: в семье бойца СВО из Челнов родился третий ребенок

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В семье бойца специальной военной операции из Набережных Челнов произошло радостное событие. На свет появилась долгожданная девочка. Малышку нарекли красивым именем Лейла. На торжественную выписку приехали родственники родителей, а также мэр города Наиль Магдеев.

Лейла стала третьим ребенком и долгожданной девочкой в семье военнослужащего. У нее есть старшие братья — мальчикам по 2 и 3 года.

«Конечно, все счастливы. Муж счсастлив. Но было бы вдвойне радостнее, если бы муж был рядом на выписке, во время родов», – рассказала жена военнослужащего Галия.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья с нетерпением ждет его возвращения в краткосрочный отпуск. А пока поздравить молодую маму с пополнением приехали самые близкие и родные. В этот день они волновались и радовались не меньше Галии.

«Волнуюсь и радуюсь. У меня уже два внука есть. И мы ждали, очень ждали, чтобы была внучка. Мы рады. Молодые родители, желаем счастья, здоровья, и папа вернулся здоровый», – отметила мама Галии Зальзиля.

Двоюродный брат военнослужащего Раиль поделился, что это очень радостное событие. «Единственое грустно, что папа сам не присутствует. Но он – Герой нашего времени, потому что он защищает Родину», – сказал родственник.

Родные семьи военнослужащего планируют помогать новоиспеченной маме. И, конечно, радостное событие они отметят вместе. «Отмечать будем в семейном кругу. Радостно, что у нас третья внучка родилась. У нее есть старшие братья Ибрагим и Исмаил. Они тоже очень рады. Как у нас у татар? Как всегда бэлеш, чак-чак и крепкий чай», – рассказал папа военнослужащего Ильгизар.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Очень волнуюсь. По мере возможности буду помогать, потому что они у меня рядом живут», – поделилась тетя военнослужащего Лилия.

«Желаем им с Галией вместе в дальнейшем жить, вместе и воспитать троих детей. И чтобы он вернулся живым и здоровым. Когда надо, мы им всегда поможем. Мы их очень любим», – заявила еще одна тетя военнослужащего Гузалия.

Муж Галии в зону СВО попал по частичной мобилизации. До того, как отправился на фронт, трудился монтажником. Его супруга работает медсестрой в горбольнице №5. Поэтому поздравить молодую маму с пополнением приехал главный врач медучреждения. Разделил радостное событие и мэр города.

«Большая семья – это большие заботы и хлопоты, но это и большая радость. Два мальчика уже достаточно взрослых, у них появилась сестренка, которая, безусловно, будет украшением вашей семьи», – произнес Наиль Магдеев.

По традиции мэр Челнов передал маме – жене военнослужащего конверт со 100 тыс. рублей от города, комплект для новорожденного от республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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