Большаков: Экономике Татарстана выгодны связи с Узбекистаном после поворота РФ на Восток

Приезд Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казань — значимое событие для Татарстана и всей России. Это элемент парадипломатии республики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии института международных отношений КФУ, доктор политических наук, профессор Андрей Большаков.

«Республику не удивить подобными событиями, мы принимаем в Казани БРИКС, РОСТКИ, все исламское мировое сообщество. Однако Узбекистан является одним из стратегических партнеров России и Татарстана, особенно в условиях СВО. В частности, Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в этой стране уже четыре раза за прошедший год. Дружбу Узбекистана и Татарстана скрепляет этническая близость двух тюркских народов, общность религии — ислама для большинства жителей», — отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, стороны сотрудничества должны подписать сотни выгодных договоров и соглашений, получить инвестиции, создать две новых ОЭЗ в Узбекистане. Также продолжится многоплановое сотрудничество в гуманитарной сфере: образовании, культуре, здравоохранении и других областях.

Большаков подчеркнул, что в условиях СВО Россия стала главным инвестором Узбекистана, растут совместные производства РФ и Узбекистана, открываются технопарки, очень быстро растет товарооборот.

«Узбекистан для России и ее регионов — выход на другие рынки, территория через которую доставляются санкционные товары и многое другое. Поэтому экономике Татарстана очень выгодно иметь динамично развивающегося партнера в Центральной Азии в виде Узбекистана, учитывая стратегический поворот РФ на Восток», — заметил он.

Что касается прошедшего накануне визита Мирзиёева Форума межрегионального сотрудничества, то это, по мнению Большакова, важнейшая площадка для встреч представителей Узбекистана и представителей федерального центра России, Татарстана, а также других российских регионов.

«Участвуют в форуме более 700 человек. Помимо экскурсий и знакомства с промышленностью Татарстана, форум важен для заключения деловых контрактов, подписания соглашений, разработки новых инвестиционных проектов», — отметил профессор.

Ранее Раис РТ отметил, что приезд Шавката Мирзиёева в Татарстан ознаменует новый этап в развитии сотрудничества. Сегодня утром гостя в аэропорту Казани встретили Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.