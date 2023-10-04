Биржа контактов и ожидание Мирзиёева: форум в Казани сблизит бизнес России и Узбекистана

Первый форум прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

«Россия и Узбекистан: новые возможности для развития»

Форум проходит под эгидой Минэкономразвития России и министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Сегодня на пленарную сессию ждут вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя Премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

Помимо высоких лиц из Правительств России и Узбекистана участвуют хокимы Джизакской и Ташкентской областей Узбекистана и губернаторы РФ, в том числе Ивановской и Самарской областей.

В ходе форума пройдет заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов, несколько панельных сессий, в том числе по развитию транспортных путей, туризма, промпарков. Также будет организована «биржа контактов» для деловых кругов.

Будет работать и выставочная экспозиция под слоганом: «Россия и Узбекистан: новые возможности для развития».

Межрегиональный форум Узбекистана и России – системное звено в дружественных российско-узбекских отношениях Фото: edu.gov.ru

Ожидается подписание двусторонних соглашений, в том числе и по совместным инвестиционным проектам, а также подписания экспортных контрактов.

Межрегиональный форум Узбекистана и России – системное звено в дружественных российско-узбекских отношениях, но пока не систематическое. Первый прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент Президента РФ Владимира Путина. Второй – в режиме видеоконференции в преддверии визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ в ноябре 2021 года. То есть форумы были приурочены к визитам глав государств.

Официальной информации пока нет, но на следующий день после форума в Казани тоже ожидается прибытие Шавката Мирзиёева.

В Казани надеются увидеть Шавката Мирзиёева Фото: kremlin.ru

Торговый оборот России с Узбекистаном приближается к $10 млрд

Вообще Узбекистан является стратегическим партнером Российской Федерации. Для Узбекистана Россия тоже чрезвычайно важна – РФ занимает первое место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам 2022 года.

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, торговый оборот между странами в прошлом году вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом – до $9,3 млрд и составил 18,6% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана.

По предварительным данным, товарооборот между Узбекистаном и Россией по итогам 2023 года может превысить уже $10 млрд.

Товарооборот Татарстан и Узбекистана так же переживает самый настоящий бум – по итогам 2022 года он вырос в 1,5 раза – до $290 млн. По итогам первого полугодия 2023 года вырос еще на 30% – почти до $150 млн.

В прошлом году Татарстан помог создать в Узбекистане две промышленные площадки – «Чирчик» и «Джизак» Фото: prtuz.tatarstan.ru

Ранее Рустам Минниханов отмечал, что потенциал сотрудничества огромный и товарооборот нужно вывести на объемы около $1 млрд.

В Узбекистане работают «Татнефть» и КАМАЗ

Отношения между республиками давние: еще в 1992 году в Узбекистане было открыто Постоянное представительство Татарстана, в 1997 году в Казани появилось Генеральное консульство Узбекистана. Сейчас республики связывают прямые авиарейсы.

У республик много уже реализованных совместных проектов и большие планы по развитию сотрудничества.

КАМАЗ открыл сборочное производство в Самарканде и развивает сервисные центры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2019 году КАМАЗ открыл сборочное производство в Самарканде мощностью 3 тыс. автомобилей в год. Автогигант развивает также сервисные центры в стране.

В Узбекистан поставляются шины, произведенные в Татарстане, и автомобильное топливо. У «Татнефти» есть свои заправки в этой стране. Компания также ведет переговоры с «Узбекнефтегазом» по разработке месторождений в Бухаро-Хивинском регионе и загрузке мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода. Речь идет и о проектах в нефтехимии – «Татнефть», китайская CNCEC и «НавоиАзот» учредили для этого в январе совместное предприятие.

У «Татнефти» есть свои заправки в Узбекистане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский «КЭР-Холдинг» вместе с министерством жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана ведет проекты по модернизации систем теплоснабжения городов Ангрен и Чирчик в Ташкентской области. КМПО сотрудничает с Узбекистаном в энергетической сфере, в частности по поставкам газотурбинных двигателей собственного производства.

В прошлом году Татарстан помог создать в Узбекистане две промышленные площадки – «Чирчик» и «Джизак», они стали аналогом технополиса «Химград» в Казани. В портфеле «Чирчик» уже 34 проекта с планируемым объемом инвестиций $201,5 млн. На площадях технопарка в Джизаке планируется разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим инвестиций $60 млн.

Появился в Джизаке и филиал Казанского федерального университета.

В прошлом году в Джизаке открылся филиал КФУ Фото: media.kpfu.ru

Казань стала площадкой для форумов со странами исламского мира

Татарстан укрепляет за собой статус площадки для взаимодействия с исламским миром. Здесь с успехом проходит ставший в этом году федеральной площадкой Международный экономический форум России и стран ОИС «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Сейчас Казань начинает принимать форумы, связанные со странами исламского мира, которые ранее проходили в Москве и столицах стран исламского мира. Так, буквально на днях в Казани прошло пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. И вот теперь Казань принимает межрегиональный форум России и Узбекистана.

Татарстан укрепляет за собой статус площадки для взаимодействия с исламским миром Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В пользу Татарстана как площадки для взаимодействия России с исламским миром говорит не только большая плодотворная дипломатическая работа Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 2014 года на посту председателя стратегической группы «Россия – Исламский мир», но и готовность республики проводить у себя мероприятия самого высокого уровня, такие, как, например, Саммит стран БРИКС-2024. Тем самым Казань на глазах становится одним из дипломатических центров России со своей международной специализацией.