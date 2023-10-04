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Минниханов: Приезд Мирзиёева в Татарстан ознаменует новый этап в развитии сотрудничества
Приезд в Татарстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева откроет новый этап в развитии сотрудничества двух республик. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
«Это первый в истории приезд Президента Узбекистана в Татарстан. Убежден, что данное знаковое событие ознаменует новый этап в развитии сотрудничества наших республик», – сказал Минниханов.
Руководство Татарстана примет в Казани Президента Узбекистана 5 октября в рамках его государственного визита в Россию.
«Татарстан ценит возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран. Особая заслуга в этом президентов наших государств – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева», - подчеркнул Раис РТ.
По его мнению, укрепление прямых деловых контактов и практического взаимодействия регионов – важная составляющая межгосударственных отношений.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию по приглашению Владимира Путина. В Москве планируются переговоры лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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