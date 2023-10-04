Минниханов: Приезд Мирзиёева в Татарстан ознаменует новый этап в развитии сотрудничества

Приезд в Татарстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева откроет новый этап в развитии сотрудничества двух республик. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Это первый в истории приезд Президента Узбекистана в Татарстан. Убежден, что данное знаковое событие ознаменует новый этап в развитии сотрудничества наших республик», – сказал Минниханов.

Руководство Татарстана примет в Казани Президента Узбекистана 5 октября в рамках его государственного визита в Россию.

«Татарстан ценит возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран. Особая заслуга в этом президентов наших государств – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева», - подчеркнул Раис РТ.

По его мнению, укрепление прямых деловых контактов и практического взаимодействия регионов – важная составляющая межгосударственных отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию по приглашению Владимира Путина. В Москве планируются переговоры лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.