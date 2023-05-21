В древнем Болгаре стартовала официальная часть праздника «Изге Болгар жыены»

В Болгаре проходит праздник «Изге Болгар жыены» в память о принятии волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году. В этом году гостями масштабного события стали делегаты и участники Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2023» и участники XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

События в древнем Болгаре развернулись с раннего утра. Верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин прочел Таубу (молитву покаяния) на территории комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница». По традиции это мероприятие собрало огромное количество верующих людей.

В 11.00 стартовала официальная часть с участием почетных гостей. В 11.45 развернется театрализованное представление, посвященное празднику. В 12.00 состоится полуденный намаз на Площади у Соборной мечети, который продолжится праздничным концертом.

Для гостей в этом году подготовлена обширная программа — уникальные экспонаты, выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда, зрелищные поединки борцов.

Праздник «Изге Болгар Жыены» в древнем Болгаре также можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета». В 10:20 стартовала трансляция со священной Булгарской земли, где 1101 год назад булгары, добровольно приняли ислам. В 10.45 — торжественная часть «Изге Болгар җыены».

Праздник «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о принятии волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.

Напомним, что с рабочей поездкой в Болгаре находится Раис Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщал «Татар-информ», он уже посетил выставку исламских реликвий и поблагодарил муфтия Дагестана за их предоставление.

Подробнее о программе праздника читайте в статье «Будем молить о хорошей погоде»: что покажут гостям КazanForum на «Изге Болгар жыены».