Рустам Минниханов: «Ислам с православием могут побороть „неправильные“ явления в мире»

География участников татарского форума обширная — от Калининграда до Сахалина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый старший делегат приехал из Чувашии

XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей проводится в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

География участников татарского форума обширная — от Калининграда до Сахалина. Самая большая делегация прибыла из Башкортостана. Самый старший делегат — 88-летний Саехзадэ хазрат Гимаев приехал из Чувашии, а самый молодой — 17-летний Джафар хазрат Бурганов — из Рязанской области.

Из числа ведущих региональных религиозных лидеров в столицу Татарстана прибыли муфтий ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, председатель Духовного совета мусульман России Альбир Крганов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, муфтий ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев и другие. Кроме того, на форум приглашены мухтасибы и имамы ДУМ РТ, религиозные деятели из различных регионов.

Торжественное открытие форума с участием вице-премьера, председателя Национального совета ВКТ Василя Шайхразиева состоялось 19 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо», после чего участники посетили выставку Russia Halal Expo 2023.

В работе форума приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководители и представители республиканских ведомств, а также религиозные лидеры. На пленарном заседании участники уделили особое внимание вопросам сохранения татарского языка, традиционным нравственным ценностям и вопросам исламского образования.

Также на площадке «Казань Экспо» состоялось вручение республиканских наград и поощрений. После этого религиозные деятели приняли участие на пленарном заседании в Академии наук РТ.

Завершением всероссийского форума религиозных деятелей станет поездка делегатов в Болгар на праздник «Изге Болгар жыены» 21 мая. В этом году в комплексе «Памятный знак» будет представлена выставка подлинных реликвий пророка Мухаммада, организованная Правительством РТ, Духовным управлением мусульман Татарстана и Всемирным конгрессом татар.

В работе форума приняли участие Раис Татарстана, руководители и представители республиканских ведомств, а также религиозные лидеры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда у нас есть такие люди, мы можем вершить большие дела»

Ислам играет в мире большую роль и может бороться против «неправильных» явлений в мире вместе с православием, заявил Минниханов на пленарном заседании.

«Вчера был большой форум, на котором выступил Патриарх Кирилл, — напомнил Раис РТ. — Православие сегодня находит поддержку в исламе. Мы знаем, что происходит в мире. Непонятно, куда все идет — появились родитель номер один, родитель номер два... <...> Это все неправильно, с этим надо бороться. Ислам с православием могут побороть „неправильные“ явления в мире», — сказал Минниханов.

Большая роль в воспитании детей и передаче новому поколению обычаев и традиций возлагается на татарских религиозных деятелей, добавил он.

«Конечно, мы опираемся на вас. Вы наша надежда, поддержка. Если эту работу не будем вести в тесной связи с вами, то это никому не надо. Если мы хотим, чтобы у татар было будущее, надо собираться, советоваться, организовать работу с нашими медресе. Неправильно надеяться только на государство», — отметил руководитель республики, призвав привлекать к этой работе крупных меценатов.

Кроме того, Минниханов поблагодарил представителей мусульманского духовенства.

«Не вы нас, а мы должны вас благодарить. У каждого из вас есть свое дело, свой бизнес, а это вы берете для себя как дополнительный труд. Верю, что в будущем мы продолжим вместе плодотворно вести эту деятельность. Ее видит и Президент России. Мир изменился, от России отстранились, но исламские страны остались с нами. И они приезжают к нам, в Казань», — сказал он.

Раис Татарстана напомнил, что в течение двух дней на форуме в Казани работал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Когда у нас есть такие люди, мы можем вершить большие дела», — сказал Раис Татарстана. Его слова участники форума встретили аплодисментами.

Ахмадулла Хабибуллин обратился к Рустаму Минниханову с просьбой о помощи в восстановлении села Юлдус Курганской области Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без помощи Татарстана поднять село на ноги будет очень сложно»

Имам пострадавшего в пожаре татарского села Юлдус Курганской области Ахмадулла Хабибуллин обратился к Рустаму Минниханову с просьбой о помощи в восстановлении села.

«Сгорела тысячелетняя история нашего села. Остались одна улица да одна мечеть. Мы знаем, что это испытание от Всевышнего. Когда я уезжал сюда, люди сказали свою просьбу. Мы пройдем это испытание, но без помощи Татарстана поднять село на ноги будет очень сложно, говорят они. Среди жителей есть такие, кто не получит государственную поддержку. В первую очередь помощь нужна им», — рассказал хазрат.

Ахмадулла Хабибуллин высказал слова благодарности всем мусульманам, оказавшим помощь селу.

«Приходит гуманитарная помощь. Сейчас надо строить дома. Знаем, время ограничено. Жители села ждут помощи», — заключил хазрат.

Василь Шайхразиев: «В восстановлении села Юлдус участвуют все татарские предприниматели. Село Юлдус может стать символом единения татарского народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда приходит беда, мы также чувствуем необходимость сплотиться, оказать поддержку»

Село Юлдус, восстанавливаемое после крупного пожара, может стать символом единения и сплоченности всего татарского народа, считает заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Праздник Сабантуй, национальные мероприятия объединяют наш народ, однако когда приходит беда, мы также чувствуем необходимость сплотиться, оказать поддержку», — сказал он на открытии пленарного заседания.

Шайхразиев напомнил, что 6 мая 2021 года пожар случился в селе Каракуль Омской области, и татары также все вместе оказали помощь соплеменникам.

«8 мая в селе Юлдус огонь уничтожил более 250 домов, семь человек погибли. В первые минуты после получения сообщения о пожаре Всемирный конгресс татар и муфтияты объявили сбор гуманитарной помощи. За два дня было собрано более 2 млн рублей, и мы отправили 20 тонн гуманитарного груза. 22 мая поедет еще одна партия помощи», — заявил Василь Шайхразиев.

24 мая в селе будет организована встреча с жителями. «Благотворительный фонд компании „Татнефть“ тоже готов протянуть руку помощи. Ими было принято решение построить в селе Юлдус быстровозводимые дома», - рассказал председатель совета «Милли шура».

По словам Василя Шайхразиева, в начале июня более 30 детей из сгоревшего села приедут на отдых в летний лагерь в Актанышском районе.

«В восстановлении села Юлдус участвуют все татарские предприниматели. Село Юлдус может стать символом единения татарского народа», — сказал Шайхразиев.

Равиль Гайнутдин: «Татарстану руководством нашей страны поручено создать мост между Россией и исламским миром. Это миссия, которая веками была свойственна татарам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Призываю вас неустанно совершать добрые дела, помогать, быть милосердными»

Муфтий Равиль Гайнутдин также назвал помощь селу Юлдус одним из показателей единства татарского народа.

«Когда пожар почти уничтожил историческую деревню Юлдус, когда жителей Сибирского, Уральского региона настигла беда, мы видим, что татары в едином порыве пришли на помощь. Я считаю это одним из показателей единства. Призываю вас неустанно совершать добрые дела, помогать, быть милосердными», — сказал муфтий.

«Того, кто не уважает себя, не ценит, того и другие не будут уважать. Помня эту истину, мы должны гордиться своим мировоззрением, своей нацией и достижениями», — призвал спикер.

Равиль Гайнутдин напомнил, что Татарстан принимает гостей из десятков исламских стран.

«Татарстану руководством нашей страны поручено создать мост между Россией и исламским миром. Это миссия, которая веками была свойственна татарам», — сказал он.

Муфтий подчеркнул, что юбилеи великих личностей необходимо проводить на высшем уровне.

«Еще одна наша великая задача — сохранить наследие выдающихся учителей, наставников в нашей религии. Мы должны не только гордиться наследием предыдущих поколений, но и готовить новых исламских специалистов», — сказал Гайнутдин.

Альбир Крганов рассказал о помощи, которую окажут мусульмане Чувашии пострадавшему в пожаре татарскому селу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фундамент нашего дома и нашего будущего — межнациональное согласие»

Председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов рассказал о помощи, которую окажут мусульмане Чувашии пострадавшему в пожаре татарскому селу Юлдус в Курганской области.

«Наша религия учит, что тем, кто нуждается в помощи, надо оказать помощь. Пострадавшему в пожаре селу Юлдус нужна помощь. Мусульмане Чувашии наряду с неравнодушными людьми также организовали сбор денег, было решено построить дом семье учителя села. В понедельник имамы говорили об этом с руководством Курганской области. Было бы хорошо, если мы вместе отстроим улицу Единства», — сказал муфтий.

Далее Крганов заявил о необходимости консолидации усилий в борьбе с исламофобией. Он осудил действия Запада, призванные опорочить ислам и внести раздор между религиями. Муфтий подчеркнул, что Россия стремится укрепить сотрудничество с исламским миром, способствуя продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога.

Крганов поднял тему сохранения единства общества, назвав это святой обязанностью перед нашими потомками. Он привел слова Президента РФ Владимира Путина, который на заседании Совета по межнациональным отношения отметил, что нужно «укрепляться изнутри».

«Фундамент нашего дома и нашего будущего — межнациональное согласие», — подчеркнул он.

Путин также обратил внимание на строительство мечети в Крыму, проведение в Казани международного экономического форума, съезда имамов, праздника в Болгаре. Все это, по мнению главы государства, является ярким доказательством укрепления фундамента нашего государства.

«Противник пытается вбить клин между людьми, народами, нациями, конфессиями, используя любые противоречия и сложности. Даст Бог, как и наши славные предки, мы не сломимся! С Президентом, который неоднократно цитировал аяты Корана, издавал законы в защиту религий, с руководителями, которые строят Божьи храмы, помогают нуждающимся, мы пройдем эти испытания», — заключил Крганов.

Камиль Самигуллин: «Перевод фундаментальных изданий на разные языки — это большая ответственность перед Аллахом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для оценки религиозной литературы необходима экспертная организация»

Председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обратил внимание на необходимость создания общероссийской организации, которая будет заниматься анализом и оценкой религиозной литературы.

«Один из переводов „Сахих аль-Бухари“ был запрещен, что вызвало большой резонанс в обществе. Этот вопрос, как вы уже знаете, был решен положительно. Но можем ли мы с уверенностью сказать, что похожие ситуации не возникнут в будущем? Из этого случая российские мусульмане должны сделать для себя правильные выводы, это, несомненно, должно стать для нас уроком», — заявил муфтий.

По его мнению, суть проблемы не в том, что суды выносят несправедливые решения. Проблема заключается в том, что на мусульманские книги вместо религиозно-научного анализа проводится психолого-лингвистический анализ. Экстремистскими тексты книг признают на его основе.

«То есть в России экспертизу религиозной литературе проводят специалисты, которые не имеют должной подготовки. В то же время, если бы книга еще до издания проходила через мусульманскую религиозную экспертизу, многие вопросы решались бы сами собой», — считает Камиль хазрат.

Чтобы проблема не повторилась, он посоветовал татарским религиозным деятелям писать и издавать книги на татарском языке.

«Религиозная литература на татарском языке еще не запрещалась. Во-вторых, для проверки и оценки религиозной литературы необходима общероссийская экспертная организация. Она могла бы помочь решать судьбу мусульманских изданий как до суда, так и в ходе судебного разбирательства», — обратился к участникам форума муфтий РТ.

Камиль Самигуллин подчеркнул, что экспертный совет позволит решать вопросы не поодиночке, а едиными усилиями. «Сейчас встала проблема судебного запрета религиозной литературы. Среди хазратов, к сожалению, есть те, кто против создания общероссийской экспертной организации, считая, что это откроет возможность цензуре. Поэтому в данном вопросе я готов предложить сотрудничество муфтията Татарстана и Издательского дома „Хузур“», — заявил спикер.

Он также отметил, что у Духовного управления мусульман есть положительный опыт с работой экспертного совета, который проверяет книги до того, как они будут опубликованы. Это своеобразная страховка издания от его запрета в будущем.

«Перевод фундаментальных изданий на разные языки — это большая ответственность перед Аллахом. К этой работе надо браться с разными специалистами и выполнять ее аккуратно», — заключил Самигуллин.

Альфир хазрат Шарипов поднял тему взаимосвязи религии и национальной культуры у татар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши медресе служат сохранению религии и национальной культуры»

В течение многих столетий татарские медресе служили формированию, а также сохранению татар как нации. Эту традицию необходимо продолжить, выразил уверенность председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области, директор медресе «Хусаиния» Альфир хазрат Шарипов.

В своем выступлении он поднял тему взаимосвязи религии и национальной культуры у татар.

«Сегодня мы можем опираться на богатый опыт наших предков. Оренбургская область гордится выдающимися личностями — это и Ризаэтдин Фахретдин, Рамиевы, основавшие здесь татарскую типографию, Каримовы. Медресе „Хусаиния“, где учились Муса Джалиль, Ахметзаки Валиди, Мирхайдар Файзи, и современное медресе, как преемник своего предшественника со 130-летней историей, работает уже 32 года», — ознакомил участников форума муфтий Оренбургской области.

Сегодня медресе — это центр не только религиозного образования и воспитания, но и национальной жизни, который ведет работу по изучению, сохранению языка, культуры. 80 процентов имамов в наших деревнях и городах — выпускники этого медресе, добавил он.

«Имамы лечат души людей, направляют, наставляют их, дают духовное воспитание. Наши хазраты ведут воскресные уроки в мечетях, оказывают социальную помощь нуждающимся. Нам надо объединить имамов, показать их дела, повышать их авторитет в обществе. Татары всегда могли объединять в себе религию и культуру», — подчеркнул Шарипов.

Он также сказал о важности семьи.

«Семья — это основа общества и государства. Пусть в своих проповедях имамы призывают людей создавать крепкие семьи, чтобы не было разводов. Если мы в семье будем говорить на родном языке, давать детям воспитание на ценностях нашей религии, то будем считаться теми, кто исполнил свой долг перед Всевышним, Отечеством и своим народом», — резюмировал муфтий.