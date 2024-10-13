Более 9 тыс. нижнекамцев остаются без тепла из-за аварийных отключений

В 47 многоквартирных домах в Нижнекамске отсутствует отопление из-за аварийных отключений. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии города.

Согласно списку, тепло не подано в дома, в которых проживает 9004 человека. Объекты расположены по проспекту Строителей, улицам Тукая, Вокзальной, проспекту Мира, Школьному бульвару, улицам Тихой Аллеи, проспекту Химиков, проспекту Вахитова, улицам Менделеева, Корабельной, Юности, Бызова, проспекту Шинников, улицам Сююмбике и Чулман. Устранить их планируют завтра, 14 октября.

В доме №2 по улице Мурадьяна, также указанном в перечне, отопление было подано сегодня. Ранее оно отсутствовало из-за порыва на трассе.

«Важно! Если вашего дома в списке нет, но батареи остаются холодными, необходимо обратиться в вашу управляющую компанию. Скорее всего, проблема в завоздушивании батарей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин, для подачи отопления в жилые дома, где еще не начали топить, необходимо провести ремонтные работы в 60 точках.

Согласно опубликованным накануне данным властей Нижнекамска, в городе без тепла остаются 80 многоквартирных домов. Всего по Татарстану еще не начали топить в 94 домах, о чем накануне рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании.

До этого в Нижнекамске планировали дать отопление во всех домах до конца недели, о чем сообщал «Татар-информ».