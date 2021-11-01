Более 55% челнинцев приняли участие в переписи населения

295 тыс. жителей Набережных Челнов, а это 55,7% жителей, присоединились ко Всероссийской переписи населения. Большинство челнинцев воспользовались помощью переписчиков. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник отдела государственной статистики в Набережных Челнах Альбина Гедминас.

На 31 октября на стационарных участках перепись прошли 5%, на портале госуслуг — 25%, при помощи переписчиков — 70%.

Всего в городе перепись проводят 1 128 человек: 964 переписчика, три инструктора и 161 контролер, организующий их работу. Впервые к переписи привлечены волонтеры — их в Автограде 68 человек.

«Работают 39 переписных участков. Они открыты в рабочие дни с 9 до 19 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 14 часов. „Длинные“ выходные, объявленные с 30 октября по 7 ноября, не повлияют на график работы участков. Перечень участков опубликован на официальном сайте города. Кроме того, организованы три участка в МФЦ города и Тукаевского района», — сообщила Гедминас.

С 15 октября по 8 ноября рекомендуется пройти перепись и на портале госуслуг. После заполнения листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код, который нужно будет показать переписчику, который придет домой.

«Перепись населения — самый эффективный и зачастую единственный способ получить информацию и на ее основе определить, сколько в стране жителей, какие проблемы у них. На основе данных переписи формируются государственная политика государства: это сведения помогут сформировать стратегические планы развития регионов и государства в целом», — подчеркнула докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в переписи населения. Кроме того, в переписной кампании приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин.