«Маскируют дислокации бойцов»: 300 масксетей отправили ветераны РТ на СВО

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Более 300 метров маскировочных сетей сплели ветераны (пенсионеры) Спасского района Татарстана в период проведения специальной военной операции. Сейчас они ушли в небольшой отпуск в ожидании поставки расходных материалов. Но как только расходники придут, ветераны снова примутся за работу.

В день перед отпуском с ветеранами встретились матери бойцов, организовали чаепитие и передали сердечную благодарность от участников СВО.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

«Ребята все время говорят, что эти маскировочные сети — настоящее спасение для них. В сетях запутываются вражеские дроны, сети прекрасно маскируют дислокации бойцов, к тому же они быстро изнашиваются, поэтому всегда необходимы. А еще ребята замечают, что сети, которые плетут наши ветераны, ветераны Спасского района, одни из лучших. Во-первых, это всегда сезонная расцветка, что тоже немаловажно, во-вторых, они крепкие и сделаны очень профессионально», — рассказывает представитель солдатских матерей Спасского района Ольга Лисюк, чей сын находится в зоне СВО.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Спасские ветераны организовали плетение масксетей с момента объявления мобилизации, когда первые бойцы из района отправились на передовую.

«Наша задача была помочь ребятам максимально. Мы и свечи блиндажные делали, потом переключились на плетение сетей. Первые наши сети мы плели из подручных материалов. Была зима, нужны были именно белые сети, поэтому наши ветераны приносили старые тюли, простыни, какие-то тканевые обрезки белого цвета. Плели, как умели, но получилось неплохо. Как только были готовы первые сети, мы отправили их вместе с гуманитарным грузом», — делится председатель ветеранской «пенсионерской» организации Спасского района Татьяна Бурумова.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

В дальнейшем работа пошла быстрее, потому что появились помощники. Закупили дели для рыбацких сетей. Из них семья Андреевых сплела более 50 заготовок для маскировочных сетей.

Ветераны нашли специальную ткань, которую вплетали в заготовки, и получались уже почти профессиональные масксети.

Средства на материал брали из сэкономленных денег, которые ветераны собирали на гуманитарную помощь. После появились и благотворители, которые стали либо выделять средства на покупку расходников, либо сами приобретали их и приносили в Дом культуры, где к тому моменту развернулась настоящая штаб-мастерская.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

К инициативе ветеранов подключились предприниматель Александр Шишкин, депутат Госсовета РТ Фоат Валиев и администрация района, которые стали оказывать финансовую помощь.

«Ткань привозили большими рулонами, ее приходилось сначала резать на крупные куски, только потом на ленты. Очень тяжело было. Нужно ведь учесть возраст. Все ветераны, которые принимали участие в плетении сетей уже старше 65 лет. Многие страдают хроническими заболеваниями. Но никто не сдавался, работали, не обращая внимания на усталость», — рассказывает Татьяна Бурумова.

Так, совместными усилиями, ветераны сплети более 100 маскировочных сетей.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Прошлый год стал более результативным. Ветераны нашли возможность заказывать уже нарезанную на ленты ткань, которую просто резали на листочки и вплетали в основу. Стало гораздо легче работать.

«В последнее время у нас появились помощники. Летом к бабушкам и дедушкам приезжали внуки из города, они с удовольствием приходили в ДК и помогали. Этой осенью к нам присоединились студенты Спасского техникума отраслевых технологий. Они взяли несколько уроков и сейчас организовали плетение сетей у себя в техникуме», — рассказывает Бурумова.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Спасские ветераны освоили мастерство плетения маскировочных сетей почти в совершенстве, и на данный момент на их счету более 350 прекрасных масксетей размером 3Х6 м. Мельче не делают — смысле нет, ведь сеть должна покрывать достаточно большой участок.

Очередную партию масксетей отправили в зону СВО с гуманитарным грузом на прошлой неделе.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

«Все ветераны у нас работают с удовольствием. И если сначала мы плели только в Спасском РДК, то сейчас наши ветераны организовывают пункты плетения сетей и в сельских поселениях. Хотелось бы отметить ветеранов Антоновского, Аграмаковского, Бураковского, Полянского, Никольского сельских поселений, и остальных, которые сейчас ждут материалы и готовы приступить к работе в любое время», — отмечает Татьяна Бурумова.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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