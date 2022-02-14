news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
14 февраля 2022  12:22

Более 3 млн жителей Мехико вакцинировалось от коронавируса «Спутником V»

news_top_970_100

Российской вакциной «Спутник V» привилось более 3 млн жителей Мехико. Таким образом этот препарат стал самым используемым в этом городе, на нее приходится 40% всех вакцинаций. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что однокомпонентный  «Спутник Лайт» также начинают применять  в ходе городской программы ревакцинации. 

Ранее в Мехико началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.

Сейчас наибольшее число случаев заражения коронавирусом в мире приходится на штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон».

Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Президент РФ Владимир Путин также не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма коронавируса.

 

#коронавирус #мексика #массовая вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное