Более 3 млн жителей Мехико вакцинировалось от коронавируса «Спутником V»

Российской вакциной «Спутник V» привилось более 3 млн жителей Мехико. Таким образом этот препарат стал самым используемым в этом городе, на нее приходится 40% всех вакцинаций. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что однокомпонентный «Спутник Лайт» также начинают применять в ходе городской программы ревакцинации.

Ранее в Мехико началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.

Сейчас наибольшее число случаев заражения коронавирусом в мире приходится на штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон».

Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Президент РФ Владимир Путин также не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма коронавируса.