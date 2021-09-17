Более 2,8 тыс. избирательных участков открылись для думских выборов в Татарстане

В Татарстане сегодня открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму РФ и дополнительных выборах в Госсовет Татарстана. Голосование будет проводиться в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В числе прочих в республике открылись 46 временных участков, расположенных в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», временные участки начали работу в Международном аэропорту «Казань» и в здании железнодорожного вокзала Казань-1. Если житель республики не знает номер своего участка для голосования, он может найти его с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также в специального Telegram-бота «Мой избирательный участок».

По данным ЦИК Татарстана, 98% участков охвачены видеонаблюдением. Камеры будут вести запись в течение всех трех дней голосования — с 17 по 19 сентября. Трансляция будет идти круглосуточно в республиканском Центре общественного наблюдения, где за происходящим будут следить представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, прошедшие необходимую техническую подготовку.

Подробнее о голосовании в Татарстане и мероприятиях, ожидающихся с 17 по 19 сентября, — в материале ИА «Татар-информ».