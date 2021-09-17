Выборы-2021: как быстрее найти свой участок, где проголосовать с собакой и послушать Мота

Избирательные участки на выборах депутатов Госдумы РФ открылись сегодня по всей стране. Какие сервисы доступны для избирателей и какие бонусы предусмотрены для проголосовавших, - в обзоре ИА «Татар-информ».

Сентябрьские выборы будут проходить в условиях новой, постковидной реальности в течение трех дней — с 17 по 19 сентября

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва продлятся в течение трех дней — с 17-го по 19 сентября. Параллельно состоятся довыборы в Госсовет РТ. Накануне в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, почему голосование продлится три дня и для чего в республике создан Центр общественного наблюдения.

Трёхдневные выборы из-за постковидной реальности

Сентябрьские выборы в нижнюю палату федерального парламента будут проходить в условиях новой, постковидной реальности. С этим фактором связан и измененный формат голосования — выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Об этом накануне в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы находимся в другой реальности, связанной с пандемией. Коронавирус, к сожалению, никуда не ушел. И поэтому все те избирательные практики, которые были успешно применены в прошлом году (связанные с эпидемической безопасностью граждан), в полном объеме будут использованы и в этой избирательной кампании», — подчеркнул Кондратьев.

Андрей Кондратьев рассказал, что 89% работников аппарата Центральной избирательной комиссии РТ привились от коронавируса Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Ранее на пресс-конференции ИА «Татар-информ» Андрей Кондратьев рассказал, что 89% работников аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан привились от коронавируса Covid-19. Среди членов участковых избирательных комиссий вакцинированных — 65–66%.

«Очень ответственные люди работают в участковых комиссиях. Это учителя, врачи... У нас сейчас серьезная защищенность избирательной системы, — заявил глава ЦИК Татарстана. — На сегодняшний день порядка 65–66% членов участковых комиссий уже сделали прививку».

Кондратьев пояснил, что «иммунную защищенность» гарантируют не только привившиеся, но и те, кто недавно переболел Covid-19 и имеет иммунную защиту. «Прибавим еще процентов 10. Итого общая иммунная защищенность участковых комиссий составляет 78–79%, — заметил Кондратьев. — Что касается аппарата ЦИК, 89% у нас сделали прививки. Я считаю, что это неплохие показатели».

Глава ЦИК напомнил, что прививка — добровольное решение, однако каждый должен помнить, что несет ответственность не только за себя и свое здоровье, но и за жизнь окружающих людей.

Удобно и быстро узнать свой избирательный участок для голосования на предстоящих думских выборах можно с помощью электронных сервисов ЦИК России Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как быстрее узнать адрес своего избирательного участка

Удобно и быстро узнать свой избирательный участок для голосования на предстоящих думских выборах можно с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также у специального телеграм-бота «Мой избирательный участок».

Председатель ЦИК Татарстана отметил, что в условиях пандемии традиционный бумажный формат уведомлений начал ускоренно переходить в онлайн. Теперь узнать участок для голосования, прикрепленный к конкретной территории, можно не выходя из дома.

«Раньше были бумажные объявления, также ходили по подъездам и лично сообщали о вашем номере избирательного участка. Сейчас мы не поддерживаем такой формат — этого нельзя делать [в условиях пандемии]. Узнать, где ваш участок, можно на любом тематическом ресурсе», — пояснил Кондратьев.

Он привел в пример порталы ЦИК Татарстана и России, специальный телеграм-бот «Мой избирательный участок» и другие. Во всех перечисленных случаях от избирателя требуется лишь ввести адрес своего проживания — в ответ «умная» электронная система выдаст номер и адрес участка голосования для конкретной территории.

На некоторые избирательные участки в Казани можно будет прийти проголосовать, взяв с собой собаку.

В Вахитовском районе города это подростковый клуб «Союз» (ул. Моторная, д. 31а), в Кировском — центр дополнительного образования «Заречье» (ул. Окольная, д. 23), в Ново-Савиновском — участок в доме № 46 по улице Сибгата Хакима, а в Советском — ДК «Вознесенское» (ул. Нардуган, д. 45).

В мэрии Казани отмечают, что там «вашему домашнему питомцу будут рады, если вам совсем не хочется с ним расставаться».

На некоторые избирательные участки в Казани можно будет прийти проголосовать, взяв с собой собаку Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Будущее избирательной системы — за дистанционным электронным голосованием

В будущем молодые люди будут отдавать предпочтение дистанционному голосованию, однако традиционный формат выборов также никуда не денется, считает Андрей Кондратьев.

«Это только дополнительная опция, возможность. Традиционное голосование никуда не уйдет. В основном ей пользуется молодежь. Весной в мае месяце Татарстан прошел тестирование, тренировку в области электронного голосования. Я уверен с большой долей вероятности, что в следующую избирательную кампанию мы обязательно применим дистанционное голосование», — пояснил спикер.

В Москве, например, за время заявочной кампании решение голосовать дистанционно приняли более 2,5 млн избирателей.

«Это очень серьезный показатель, поэтому я считаю, что вопросу дистанционного голосования надо подходить осознанно, эта возможность должна быть у избирателей Татарстана. И она обязательна будет», — заверил Кондратьев.



Про себя председатель Центральной избирательной комиссии РТ рассказал, что пользуется всеми digital-возможностями и поддерживает все форматы коммуникации: у него есть TikTok, он принимает участие в прямых эфирах. По мнению Кондратьева, такой формат взаимодействия с избирателями из молодежной аудитории гораздо удобнее и продуктивнее.

«Одним из условий схемы размещения является то, что в момент голосования бюллетень избирателя не находится под объективом камеры. Тайна голосования сохранятся совершенно точно» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Видеофиксация на участках не нарушит тайну голосования

Обширная сеть видеокамер, прокрывающая все избирательные участки республики, не нарушит принцип тайны голосования на трехдневных выборах. Андрей Кондратьев пояснил, что размещение камер происходило в четком соответствии с постановлением ЦИК России.

«Одним из условий данной схемы размещения является то, что в момент голосования бюллетень избирателя не находится под объективом камеры. Тайна голосования сохранятся совершенно точно», — подчеркнул Кондратьев.

Все системы видеофиксации на участках настроены так, чтобы в их поле зрения в первую очередь попадала площадка специального шкафа, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями. Это позволяет обеспечит беспрецедентную прозрачность голосования.

Все татарстанские избирательные участки на предстоящих думских выборах оборудованы современными системами видеонаблюдения и видеофиксации. Исключением станут лишь несколько участков, расположенных в местах временного пребывания граждан (в больницах, местах заключения и т. д).

Трансляция участков будет идти круглосуточно в республиканском Центре общественного наблюдения. Там за всем происходящим смогут следить представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, которые заранее прошли необходимую техническую подготовку.

Накануне по всей стране успешно прошла финальная тренировка, связанная с процессом видеонаблюдения. С того момента и до окончания выборов камеры отключаться не будут. «Такой беспрецедентной открытости и контроля над избирательными процедурами у нас никогда не было», — подчеркнул Кондратьев.

Все татарстанские избирательные участки на предстоящих думских выборах оборудованы современными системами видеонаблюдения и видеофиксации Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что настолько широкий охват с точки зрения фиксации происходящего на избирательных участках выводит Россию на лидирующие позиции по прозрачности голосования.

«У нас, в республике, под контроль видеонаблюдения взято 1 145 участков для голосования. Минимум по две камеры на каждый участок, а на больших участках — это три камеры. На других участках установлены системы видеофиксации», — рассказал глава ЦИК РТ.

Одной из отличительных особенностей нынешней избирательной кампании является наличие специального шкафа для сейф-пакетов. «И все процессы с перекладыванием бюллетеней в сейф-пакеты из переносных ящиков происходят под особым контролем системы видеофиксации», — объяснил Андрей Кондратьев.

Применяемое для наблюдения оборудование является современным и позволяет видеть все происходящее на участках даже в условиях слабой освещенности. Камеры будут работать круглосуточно, они подключены к источникам бесперебойного питания. К тому же в них присутствуют карты памяти, которые сохранят записанные данные в случае форс-мажора.

Центр видеонаблюдения, куда стекаются данные со всех избирательных участков республики, работает на базе Общественной палаты. Это большой центр, который позволяет присоединиться к наблюдению за голосованием всем, кто изъявит такое желание. На видеостену транслируется одновременно 48 участков, помимо этого есть автоматизированные рабочие места, на каждое из которых одномоментно можно вывести еще до четырех участков. Одномоментно вместе с партийными наблюдателями можно отсматривать трансляции с 272 участков.

В федеральной избирательной кампании принимают участие 14 зарегистрированных политических партий и 3910 кандидатов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Выборы демонстрируют серьезную конкуренцию среди кандидатов

Выборы депутатов нижней палаты парламента проходят на основе смешанной избирательной системы. В соответствии с ней 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один депутат — один округ), а еще 225 депутатов — по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

В федеральной избирательной кампании принимают участие 14 зарегистрированных политических партий и 3910 кандидатов. Все они претендуют на 225 мандатов, конкуренция — 17 человек на место.

«225 кандидатов мы выбираем по общефедеральному округу, это когда избиратели голосуют за партии, здесь в целом по России зарегистрировано 112 кандидатов. 3910 претендентов по общефедеральному округу на 225 мандатов — это 17 человек на место. В Татарстане шесть округов. В этих шести округах зарегистрировались 53 кандидата — это очень серьезная конкуренция», — отметил глава ЦИК РТ.

Татарстанцы также голосуют в двух округах за депутатов Госсовета РТ VI созыва, это Азинский избирательный округ и Студенческий избирательный округ. В Азинском округе — 52 250 избирателей, в Студенческом (Нижнекамский район) — 73 700 избирателей.

Традиционно в дни выборов в Казани на территории «Ак Барс Арены» пройдет большой концерт с хедлайнерами татарской и российской эстрады Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Uma2rman, Мот, Газманов, «Вкусная Казань» и бесплатные музеи

Шоу со звездами российской и татарской эстрады, гастрономический фестиваль, бесплатное посещение музеев, — такими запомнятся казанцам дни выборов.

Сегодня, в 19.00 и 21.00 на площадке у Центра семьи «Казан» состоится кинотеатр под открытым небом с трансляцией художественных фильмов. Также в пятницу на улице Баумана пройдут съемки ток-шоу «Вечерний город», где популярные радиоведущие будут в течение двух часов общаться с жителями города на различные темы, связанные с городом.

18 сентября в 9.00 пройдет Кросс нации на набережной реки Казанки. Желающие пробегут на 1, 2 и 3 километра. Самую длинную дистанцию пробегут около 10 тыс. человек. Жители смогут на площадке сдать и нормы ГТО.

На гастрофестивале «Вкусная Казань» можно будет попробовать блюда 50 кухонь со всего мира Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

18 и 19 сентября с 11.00 до 21.00 на площади перед Дворцом земледельцев будет проходить гастрофестиваль «Вкусная Казань», где можно будет попробовать блюда 50 кухонь со всего мира, посетить мастер-классы шеф-поваров Казани, посмотреть на выступления национальных коллективов. Здесь же состоится баттл бабушек и шеф-поваров. Бабушки будут готовить свои любимые блюда, а шеф-повара будут пытаться их повторить.

Отдельное внимание в дни выборов уделят молодежным площадкам. Так, улица Профсоюзная станет 18 сентября пешеходной. Там организуют молодежную площадку с активностями, лекциями, мастер-классами и даже фестиваль коктейлей, который пройдет с 15 до 22 часов. Фестиваль включит интерактивные экскурсии по улице, лекции от барменов Казани, которые расскажут об индустрии и культуре своей сферы, а молодежь обсудит тенденции развития уличной культуры и экоответственность в бизнесе.

Вход на фестиваль будет свободным, а те, кто придет с браслетом «Я проголосовал!/ Мин Тавыш бирдем!», смогут получить скидку почти во всех заведениях, которые будут представлены на мероприятии.

Браслет «Я проголосовал!/ Мин Тавыш бирдем!» дает возможность получить скидку во многих заведениях фестиваля и право бесплатного проезда на общественном транспорте Фото: архив ИА «Татар-информ»

Также на Профсоюзной можно будет посетить Swap-маркет, турнир по настольному теннису, выставку цветов, граффити-фестиваль и спектакль «Вечеринка Сережа», в котором сыграет заслуженный артист Татарстана Павел Густов.

В воскресенье, 19 сентября, в 11:00 в Дербышках начнется большой детский праздник с крио-шоу, эстафетой, мастер-классами и аниматорами. В полдень в парке Урицкого выступят артисты Молодежного театра на Булаке, будут проведены мастер-классы по рисованию, а также организована тематическая фотозона. В это же время на Набережной озера Кабан будет проходить концерт оркестра Татарского государственного театра имени Камала, который представит произведения из классических татарских спектаклей.

Традиционно в дни выборов в Казани на территории «Ак Барс Арены» пройдет большой концерт с хедлайнерами татарской и российской эстрады. В этом году представление начнется 19 сентября в 14.00 и продлится до 22.00. На сцену выйдут Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы Uma2rman, Filatov&Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

Проголосовавших ждет встреча с Гузель Уразовой, Фирдусом Тямаевым, Салаватом Фатхутдиновым, группами Uma2rman и Filatov&Karas, рэпером Мотом и народным артистом России Олегом Газмановым Фото: архив ИА «Татар-информ»

Рядом со стадионом будет организовано много дополнительных активностей, среди которых тематические площадки для молодежи, спортивные объекты, площадка «Жизнелюб» для населения старшего возраста, а также будет проведен литературный дворик с участием поэтов и писателей из Татарстана. Его хедлайнером станет заслуженная артистка России Любовь Толкалина. Она проведет свою авторскую встречу, где пообщается с жителями города. Завершится программа праздничным салютом.

В отдаленные жилые массивы города в дни выборов будут организованы 34 автобусных маршрута, которые бесплатно доставят людей до избирательных участков.

Браслет «Я проголосовал!/Мин Тавыш бирдем!» также будет давать право бесплатного проезда на общественном транспорте на протяжении всех трех дней, с 17 по 19 сентября, а также позволит бесплатно посетить почти все музеи города.

Кроме того, в дни выборов Казанская телевизионная башня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Башня окрасится в цвета государственных флагов России и Татарстана. Увидеть иллюминацию все желающие смогут с 18.00 до 22.00.