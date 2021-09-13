В аэропорту Казани открылся избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму

В Международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая открылся временный избирательный участок. Те граждане, которые в дни голосования будут находиться вне мест своего постоянного места жительства или в пути, смогут проголосовать в аэропорту с 08.00 до 20:00, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Временный избирательный участок №2828 находится в здании терминала 1, на третьем этаже (при выходе из лифта нужно пройти направо).

Принять участие в голосовании смогут граждане, которые оформили до 13 сентября заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Бюллетени выдаются при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего.

На избирательном участке соблюдаются все антиковидные требования Роспотребнадзора.