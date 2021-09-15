На железнодорожном вокзале Казани откроется участок для голосования на выборах в Госдуму

В здании железнодорожного вокзала Казань-1 откроется временный избирательный участок № 53 для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Пассажиры, которые в дни голосования будут находиться в пути, смогут проголосовать на вокзале 17–19 сентября с 8.00 до 20.00», — отметили в министерстве.

Избирательный участок организован во втором зале ожидания главного здания вокзала.

Принять участие в голосовании на железнодорожном вокзале Казань-1 могут граждане России, оформившие заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Бюллетени выдаются участникам голосования после предъявления паспорта или документа, его заменяющего.

На избирательном участке будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Международном аэропороту «Казань» развернут временный участок для голосования.