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Ру Тат
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15 сентября 2021  09:26

На железнодорожном вокзале Казани откроется участок для голосования на выборах в Госдуму

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В здании железнодорожного вокзала Казань-1 откроется временный избирательный участок № 53 для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

«Пассажиры, которые в дни голосования будут находиться в пути, смогут проголосовать на вокзале 17–19 сентября с 8.00 до 20.00», — отметили в министерстве.

Избирательный участок организован во втором зале ожидания главного здания вокзала.

Принять участие в голосовании на железнодорожном вокзале Казань-1 могут граждане России, оформившие заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Бюллетени выдаются участникам голосования после предъявления паспорта или документа, его заменяющего.

На избирательном участке будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Международном аэропороту «Казань» развернут временный участок для голосования.

#избирательный участок #выборы депутатов госдумы
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