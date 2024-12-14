Более 250 тыс. рублей собрали на концерте Нурлате в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В Нурлате состоялася благотворительный концерт, организованный для сбора средств в поддержку земляков – участников специальной военной операции. По итогам мероприятия удалось собрать 250,2 тысячи рублей.

Средства будут направлены на выполнение заявок бойцов: покупку раций, квадрокоптеров и другого необходимого оборудования.

Перед концертом участников ожидали мастер-классы, выставка-продажа, организованная юными патриотами: учащимися местных школ, а также волонтерскими группами. Здесь же желающие могли написать и письма бойцам. Затем на сцене выступили районные коллективы и заслуженные артисты Татарстана.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В зрительном зале Дворца культуры пустых мест почти не было. Благотворительный концерт шел на трех языках: русском, татарском, чувашском. Песни и стихи также звучали на родных языках участников мероприятия.

С приветствием к гостям выступил замглавы района Иван Захаров. Он отметил, что собравшиеся отдают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и героям-современникам – участникам спецоперации, волонтерам.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«В нашем районе насчитывается более 2 тыс. волонтеров от совсем юного до серебряного возраста. Особая благодарность волонтерским движениям, которые совместно организуют гуманитарную помощь для бойцов СВО: шьют, вяжут, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, готовят еду», – сказал он и вручил активистам волонтерского движения благодарственные письма от главы района Дамира Ишкинеева.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Далее к участникам мероприятия обратился военком района. Загир Абдуллин объявил минуту молчания в память героев. Значимость данного мероприятия отметил и руководитель общественной организации ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, фонда «Все для победы» Ришат Сафиуллин.

Они вручили благодарственные письма, памятные медали представителям общественных организаций, доставляющих гуманитарный груз, нурлатцам за помощь фронту, ветеранам боевых действий. Участникам СВО были переданы медали ветерана боевых действий.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Много теплых слов в адрес присутствующих героев и волонтеров высказали и гости благотворительного концерта из Альметьевска, Самары, Димитровграда.

Это мероприятие стало хорошей возможностью выразить искреннюю благодарность, сказать спасибо тем, кто ценой своей жизни отстаивает рубежи Отечества, тем, кто кует победу в тылу. Украшением вечера стали выступления артистов района, а также исполнителей, получивших признание в республике.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

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Фото предоставлено Сиренью Самерхановой