Бойцы СВО поблагодарили главу Новошеминска за мотоцикл и машину — видео

Из Новошешминского района Татарстана на передовую отправили спецтехнику — внедорожник и мотоцикл. Помощь в доставке транспортных средств оказали глава района Вячеслав Козлов и волонтерская группа «СВОих не бросаем».

«Машина в Курск доставлена, уже получил от бойца обратную связь, также слова благодарности всем жителям района шлют ребята из 430-го полка. Берегите себя, парни!» — пожелал Вячеслав Козлов.

«Хочу выразить благодарность главе Новошешминского района Вячеславу Михайловичу за автомобиль, который будет использоваться при эвакуации раненых. А также группу „СВОих не бросаем“ за то, что оперативно смогли найти автомобиль и доставить до нас. Там где мы — там победа!» — говорит один из бойцов в видеоролике.

«Мотоцикл нам очень понадобится. Победа будет за нами!» — добавляет другой боец.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вячеслав Козлов передал рации Александру Хорькову, главе Екатерининского сельского поселения, который добровольцем ушел на специальную военную операцию.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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