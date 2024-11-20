Бойцы штурмового батальона поблагодарили мамадышцев за помощь — видео

Бойцы штурмового батальона поблагодарили жителей Мамадышского района РТ и его руководство за гуманитарную поддержку российской армии. Привет из дома они получили в виде нескольких тонн с продовольствием, техническим снаряжением, инструментами и походной бани, которую для бойцов изготовил Юрис Шакуров.

Доставили груз наши земляки Фаниль Гиззатуллин и Раиль Зиннатуллин.

«Мы, военнослужащие штурмового батальона „Безликие“ четвертой бригады, от всего сердца благодарим главу Мамадышского района Вадима Никитина и его заместителя Ришата Самигуллина, всех жителей района и сельские поселения, школы и детские сады <...> Отдельное спасибо за мобильную баню и всем, кто помогал. <...> Враг будет разбит, победа будет за нами», — говорит боец на видео.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.