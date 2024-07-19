Бойцы из зоны СВО передали Пестречинскому району флаг с пожеланиями

Бойцы из зоны спецоперации передали землякам из Пестречинского района флаг с подписями и пожеланиями. На днях из поездки вернулись замруководителя исполкома Азат Шайхисламов, руководитель исполкома Пестречинского поселения Руслан Шайхисламов и другие.

Они встретились с военнослужащими-земляками в направлении города Северодонецк. Бойцам передали все необходимые хозяйственные товары и продукты питания, а также адресные посылки.

«При сборе помощи учли все пожелания бойцов. Постарались отправить все самое необходимое. Ребята передали большой привет всем пестречинцам и благодарности всем причастным за доставленную гумпомощь», – отметил Азат Шайхисламов.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.