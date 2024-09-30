Бойцы из Севастополя и Волгодонска заключили контракт в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мужчины приезжают в Набережные Челны из разных городов и регионов России для того, чтобы заключит контракт на военную службу. Сумма единовременной выплаты в Татарстане сейчас составляет до 2 миллионов рублей. Эти деньги полагаются тем, кто подпишет документы в республике. Но мужчины идут на передовую не столько из-за вознаграждения, сколько из личных побуждений.

Так, Руслан приехал в Челны из Севастополя. В Автограде он решил подписать контракт на военную службу. Говорит, приехать именно сюда посоветовали друзья и знакомые, поэтому и отправился в Татарстан. Родным о своем решении не сообщил.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Знает только сестра. Она плохо отреагировала. Муж ее хорошо отреагировал, поддержал. У нее муж пограничник. И все, больше никто не знает. Говорит: „Правильно, не было бы детей, я бы с тобой пошел“», — рассказал Руслан.

Сегодня контракт на военную службу подписал и Александр. Ради этого мужчина приехал из Волгодонска Ростовской области. В родном городе работал сварщиком, сейчас решил встать на защиту Родины.

«Решил давно. Дошло просто сейчас, что пора. Из дома просто уехал. Жена была удивлена, конечно. Но мы там нужны. Оттягивать просто некуда. Длится все это очень долго, сидеть перед телевизором и ждать, что что-то там потом решится, кем-то? Мы ничего не добьемся. Нам нужно сообща делать одно дело», — убежден солдат.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам мужчин, в Челнах их встретили хорошо. Сегодня без очередей прошли медосмотр в поликлинике, анкетирование, заполнили автобиографию. В понедельник в пункт отбора на военную службу пришли 11 человек.

«Приоритет отдаем, конечно, более молодым возрастам. Стараемся, чтобы не более 55 лет было. Но если он специалист, он может быть в возрасте и 60, и до 65 лет, в частности, например, может служить водителем грузовых автомобилей или тракторной техники», — сказал военный комиссар Автозаводского и Центрального районов Рашид Ильясов.

С начала года в Челнах контракт на военную службу подписали около тысячи человек. Не только жителей России, но и ближнего зарубежья.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру