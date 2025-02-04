Казаки поблагодарили юных нижнекамцев за письма и браслеты выживания

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня нижнекамских детей за их письма и браслеты выживания поблагодарили бойцы из войска казачьего. В пункте сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б состоялся мастер-класс для школьников по плетению браслетов, и в этот момент за провизией прибыли казаки.

«Они в таких делах, во-первых, дружными становятся, развивается моторика рук, каждый хочет показать, что он может, как он может помочь», – рассказала учитель музыки школы №11 Миляуша Шафигуллина.

Ученик 5-го «А» класса школы №11 Азат Хамидуллин пытается сделать свой первый браслет-выживания. Мальчик очень надеется, что его изделие попадет к бойцу и в нужный момент ему пригодится.

«Они нужны, чтобы помогать бойцам на СВО в медицинских и прочих целях», – пояснил школьник.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Чтобы они знали, что мы в них верим, что они точно победят. Самое главное, чтобы у них было крепкое здоровье», – пожелала ученица 5-го «А» класса школы №11 Александра Тягунина.

Не прерывая мастер-класса, за гуманитарной помощью приехали казаки, они поблагодарили ребят за заботу и набрали продуктов и снаряжения. Не забыли и письма, которые греют душу военнослужащих лучше всего.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Здесь письма от гимназии №22, от наших детей нашим дорогим воинам. Спасибо большое. Всем детям и в вашем лице, и всего Нижнекамска», – поблагодарили казаки.

Все это казаки отвезут на передовую бойцам, находящимся на донецком направлении. Заедут и в госпиталь, там поддержка нужна особенно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Вы даже не представляете, в госпиталь, например, приезжаешь или в госпиталь под Бахмутом, приехали на Рождество Христово как раз, заходим, подарки раздаем. Один парень лежит, 22 года, маленький, худенький, метра 1,6 от силы. Я говорю: «А ты чего, сынок, не встаешь?» А он говорит: «А мне нельзя, у меня осколок в почке». Обнял его, дал ему носки шерстяные, подарок новогодний. Он взял вот так носки, нюхает, мамой пахнет, говорит, и слезы у него наворачиваются», – рассказал военный с позывным Левша.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередную партию носков, которую направят бойцам, связали мастерицы из клуба «Хозяюшка». Он базируется в Доме дружбы народов. За три года они изготовили более 2,5 тыс. пар.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой