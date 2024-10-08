Бойцам СВО из Актанышского района доставят военную спецтехнику

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Из Актаныша в зону спецоперации отправится пятнадцатая машина гуманитарной помощи. Сегодня в молодежном центре «Яшьлек» продолжается сбор всего необходимого для военнослужащих.

Двери центра не закрываются, коллективы организаций и предприятий, предприниматели и просто неравнодушные актанышцы привозят продукты и одежду. Женщина, которая отказалась назвать имя, передала солдатам шоколадки, теплые носки, чай. Учителя, воспитатели Старо-Сафаровской школы и детского сада, ученики и их родители также подготовили много снаряжения.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтер фонда «Мы вместе» Фирдания Нурулина выразила благодарность этим добрым землякам, и в разговоре Фирдания апа не стоит на месте, разделяет вещи в коробке.

«Это самое необходимое нашим солдатам! Медикаменты, теплые носки, чай, сгущенка, мыло, зубная паста и щетки, бритвы — все это не лишнее», — говорит волонтер.

Также активистка поделилась, как идет сбор гуманитарной помощи. «Помощь собирается. Сейчас мы работаем над запросами ребят», — отметила Фирдания Нурулина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Остановились и на домашней пище. Готовую нарезанную лапшу актанышцы передают волонтерам, которые готовят сухие супы в Набережных Челнах.

«Волонтер Фаниза с мужем готовят дома много сухих супов, соленые огурцы тоже отправляем к ним. Материалы, из которых плетут сети, стали дороже, поэтому доставка сетки из интернет-магазина обходится дешевле, чем плетение. Вот такие изменения у нас», — рассказала женщина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Продолжается работа и по приобретению техники и дронов.

«Mavic 3T стоит 375 тыс. рублей, его купили по просьбе одного из наших земляков. Mavic 3T — ночной дрон, квадрокоптер, оснащенный тепловизионной и визуальной камерами. А одному нашему парню нужен Mavic за 165 тыс. рублей, мы также отправим ему маскировочную сеть, рацию. Ищем в разных источниках, стараемся, чтобы инструменты были и прочными, и недорогими», — поделилась волонтер.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня на передовой квадроциклы пользуются большим спросом. Ранее их уже доставляли ребятам на передовую. Его стоимость варьируется от 600 тыс. до 1 млн рублей. Также для вывоза раненых с поля боя нужны скоростные мотоциклы, питбайки, чтобы раненого можно было усадить сзади, положить на плечо или на спину.

«Как всегда, большой спрос на машины. Нам важно, чтобы техника была на ходу, говорят солдаты. Они сами кузова вырезают, делают открытую технику. В случае опасности, при взрыве вражеских дронов необходимо быстро выпрыгнуть из машины», — объясняет Фирдания апа, постоянно находящаяся в контакте с актанышскими бойцами.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Дни становятся холоднее, меняется погода и в тех краях, солдатам нужна теплая одежда. Волонтеры планируют каждому бойцу положить внутрь подготовленной посылки по восемь штук термобелья. Ведь в боевых столкновениях нет ни времени, ни возможности постирать и высушить одежду. Не лишними будут окопные свечи, газовые баллоны.

Пока будут отправить окопные свечи, сделанные в прошлом году. Также бойцы запрашивали первичные медицинские принадлежности — обезболивающие лекарства, бинты, жгуты и другие препараты.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Пока на расчетном счете Фонда поддержки «Мы вместе» находится 136 тыс. рублей. «Мы были бы очень благодарны тем, кто оказал нам еще большую помощь», — говорит Фирдания апа.

Актанышцы в трудную минуту быстро объединяются, и в этот раз они не подведут, обеспечат всем необходимым земляков, ведущих борьбу за будущее страны. Глядя на цифры, сомнений быть не может. С начала специальной военной операции жители Актанышского района четырнадцать раз отправляли гуманитарную помощь на передовую. Общая стоимость перевезенных грузовиками медикаментов, продовольствия, боеприпасов и техники превысила 45 млн рублей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой