«Богат минералами и согревает душу»: семья сельчан из РТ обеспечивает бойцов СВО медом

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

Более двух лет семья волонтеров из Мамадышского района обеспечивает бойцов СВО натуральным и свежим медом. Вот и сейчас у Татьяны и Владимира Малясевых жаркая пора. Каждый день супруги разливают более 10 литров сладкого гостинца в специальные тары. «Богат минералами и согревает душу», — говорят они.

Пасека Малясевых находится рядом с домом. Держит пчел глава семьи уже много лет. Медосбор в этом году получили хороший. За сезон семья направляет на благотворительность около 50% собственной продукции. Раньше мед разливали в трехлитровые тары, теперь — по просьбе солдат — используют посуду меньшего размера.

Идею собрать для участников СВО сладкий гостинец поддержали все пчеловоды Пятилетки. Малясевы отмечают, что люди делятся своим медом с большим удовольствием. А им остается только собрать, упаковать и доставить посылки в Мамадыш.

Работать в направлении волонтерства семья начала с первых дней СВО. Стимулом, конечно же, здесь являются слова благодарности от самих бойцов. Вот и недавно приехавший в краткосрочный отпуск солдат сам лично пришел в гости к супругам, чтобы выразить слова благодарности. Помощь солдатам является обязательным пунктом в ежедневном графике Малясевых.

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

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