Боевой офицер из Буинска: «Верю в победу и мощь России»

Житель Буинска Игорь Тимин служит в зоне специальной военной операции командиром взвода минометной батареи. После очередной трехмесячной командировки (так он называет поездку в зону СВО) он приехал в отпуск к родителям, жене и ребенку.

Игорь Тимин — выпускник городской школы имени Р. З. Сагдеева. С детства мечтал стать военным, увлекался военной техникой, Поэтому поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. В 2020 году окончил учебное заведение и был направлен на службу в Московскую область, в войска Росгвардии. Был назначен командиром огневого взвода.

Старший лейтенант обучал военнослужащих, проходящих срочную службу, обращению с оружием. В сентябре 2022 года стало известно, что взвод, в котором он служил, будет направлен в командировку в зону СВО. Офицеру сказали, что туда он прибудет в качестве командира взвода минометной батареи. В зоне СВО в первую же ночь враг открыл по ним огонь. К счастью, первая встреча со смертью лицом к лицу обошлась без потерь.

Белая кошка на руках бойца – символ взвода / Фото из личного архива бойца

Игорь говорит, что современные беспилотники очень опасны. Взвод под его командованием осуществлял артиллерийскую поддержку разведывательных мероприятий. Совместно со спецназом Игорь несколько раз бывал на передовой. За героизм был награжден медалью «За боевое содружество». Потом их взвод был командирован в другую область. С сентября 2023 года взвод под командованием Игоря Тимина занимался обеспечением режима военного положения в населенных пунктах.

Оценивая ситуацию в стране, офицер старается отвечать на все вопросы кратко, без уточнения тонкостей. «Верю в победу и мощь России», — сказал Игорь Тимин. К слову, белая кошка на руках бойца – это символ взвода.

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