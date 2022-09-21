«Боевое братство» в Татарстане: Решение о частичной мобилизации даже немного запоздало

Зампредседателя Совета ТРО ВООВ «Боевое братство» Вениамин Чубаренко полностью поддерживает решение Президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и считает, что его необходимо было принять раньше.

«Я поддерживаю это решение, считаю его необходимым. Мое сугубо личное мнение, что оно даже немного запаздывает. Не надо бояться этого слова „мобилизация“. Что такое мобилизация? Это призыв на военную службу из запаса», — отметил собеседник агентства.

Вениамин Чубаренко объяснил, почему, на его взгляд, необходима частичная мобилизация. По его словам, Швеция и Финляндия вступают в НАТО — общая граница стран НАТО с Россией составляет более чем 1 тыс. километров. Когда Швеция и Финляндия были нейтральными странами, Россия там войска не держала, а теперь будет обязана поставить гарнизоны.

Второй момент связан со спецоперацией, проводимой на территории Украины. Границы этой операции также стали расширяться: ЛНР полностью освобождена за исключением нескольких километров, наполовину — ДНР.

«Войска растягиваются. Вот та часть, которая зашла для проведения операции, ее на сегодня объективно не хватает. Когда планировали эту операцию, никто не мог представить, что фактически все страны Европы „лягут“ под США. Америка их подмяла под себя и заставляет воевать с нами. В странах Европы базируются и инструкторы, и наемники, есть регулярные части, осуществляется поставка оружия», — отметил Чубаренко.

По доктрине в мирное время для поддержания безопасности в армии России служат более 1 млн призывников, вся остальная армия в запасе. По необходимости за счет запаса комплектуется увеличение армии.

«И Запад прекрасно понимает, что наша победа, которая обязательно будет за Россией, перевернет мир, она сломает все их доктрины. Поэтому страны Европы идут на все: они и мыться, и есть, и согреваться не будут, лишь бы только победить Россию. Поэтому слова „мобилизация“ бояться не надо. Это острая необходимость», — подчеркнул он.

Также Вениамин Чубаренко добавил, что морально мобилизоваться необходимо всему обществу: в социальной жизни, общественных отношениях, поддержке русской армии на Украине.

Напомним, сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт, — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.