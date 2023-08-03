Боец СВО принял участие в литературном челлендже менделеевского фестиваля — видео

Участник спецоперации из Татарстана принял участие в литературной программе Международного фестиваля «Пастернаковские чтения». Военнослужащий с позывным Ангел был одним из первых мобилизованных, призванных из Менделеевского района. В зоне специальной военной операции он находится с сентября 2022 года.

Для участия в челлендже военнослужащий выбрал стихотворение Булата Окуджавы «Молитва». Боец рассказал, что не мог остаться в стороне от поэтического события. Эти строки он посвятил своей любимой, которая ждет его дома.

Челлендж дает возможность на всех площадках признаться в любви и показать близким, как важна их поддержка сегодня тем, кто защищает нашу страну.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, всего в поэтическом челлендже приняли участие больше 70 человек. Это известные российские актеры, фестиваль поддержали заслуженный артист России Валерий Афанасьев, актриса кино Нина Есина, медиаперсоны республики, спортсмены.

Видео присылают со всех регионов страны. Участником может стать любой, достаточно записать фрагмент стихотворения на видео и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» с хештегом #пастернаковскиечтения или отправить в личные сообщения в группу.

Челлендж приурочен к Международному фестивалю «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске с 15 по 17 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске начали устанавливать стеклянный купол, претендующий на рекорд России.

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