Пастернаковский фестиваль в Менделеевске: звезды кино, батлы поэтов и сцена под куполом

На «Пастернаковские чтения» приедут гости из Южной Кореи, КНР и Казахстана

«Пастернаковские чтения» — литературно-театральный фестиваль. По задумке организаторов он расскажет о связи одного из русских поэтов XX века Бориса Пастернака и Менделеевска (до 1967 года — Бондюжский поселок — прим. Т-и). В прошлые годы в Менделеевске проходила одноименная научно-практическая конференция. В этом году событие получило международный статус.

«Это часть истории и предмет для гордости. В районе регулярно проходили „Пастернаковские чтения“, но мы не хотели, чтобы они носили исключительно научно-исследовательский характер. Нам хотелось охватить всех жителей, поэтому фестиваль стал еще и литературно-театральным. А когда о фестивале узнали и поддержали в ЮНЕСКО, он приобрел еще больший масштаб», — подчеркнул сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава района Радмир Беляев.

Радмир Беляев: «Это часть истории и предмет для гордости. А когда о фестивале узнали и поддержали в ЮНЕСКО, он приобрел еще больший масштаб» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам спикера, фестиваль вызвал большой интерес в мире. Ожидается приезд гостей из Казахстана, Южной Кореи, Китая и ряда других стран. Также фестиваль соберет многих российских поэтов и специалистов по творчеству Бориса Пастернака, они покажут архивные фотографии поэта во время его жизни в Менделеевске.

Руководитель района напомнил, что Борис Пастернак жил в Менделеевске 1916-1917 годах. Писатель прибыл в город по приглашению ученого и биохимика Бориса Збарского — бальзамировщика тела Владимира Ленина.

Некоторое время писатель трудился на заводе Ушковых в Менделеевске. Воспоминаниями о городе он делился в своем романе «Доктор Живаго». В свою очередь Менделеевск сохранил дом, где жил поэт, а также улицы, по которым гулял Пастернак.

«Это пример того, как, сохраняя историю, города могут развиваться»

Планируется, что «Пастернаковские чтения» станут одной из визитных карточек города. «Это пример того, как, сохраняя историю, города могут развиваться», — поделился размышлениями Беляев.

Специально для фестиваля Менделеевский район обратился к Национальному музею Республики. В архивах нашли фото, которое покажут впервые. Это кадр Пастернака в Чистополе. «К сожалению, из Менделеевского периода сохранилось мало, но есть воспоминания писателя об этих местах. И в книгах можно найти схожие описания с заводскими пейзажами», — отметил глава района.

Проведение международного фестиваля даст новый импульс для появления новых городских проектов, привлекая все больше туристов, убежден Беляев.

«К сожалению, у нас не так много мероприятий, посвященных поэзии в городе. Для Менделеевска это первый международный опыт организации таких фестивалей», — пояснил он, подчеркнув, что сегодня основная задача — определить культурный код Менделеевска.

В Менделеевск приедут актеры Ольга Кабо и Евгений Дятлов

Гостей и участников фестиваля «Пастернаковские чтения» ожидает масштабная программа. По словам организатора события Марии Гальпериной, при подготовке были учтены разные интересы населения — на фестивале пройдут как детские и семейные активности, карнавально-поэтические мастерские, так и танцевальные батлы и выступления татарских деятелей культуры.

Участие в «Пастернаковских чтениях» подтвердили известные литераторы, искусствоведы, музыканты. На фестиваль приедут актеры Ольга Кабо и Евгений Дятлов, поэт Влад Маленко, журналист Йосси Тавор. Актер театра, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев выступит с Казанским камерным оркестром La Primavera.

В программу фестиваля вошли театральные показы и актерские читки, музыкальные выступления и современная хореография, поэтическая лаборатория и лекционно-познавательный блок: «Литературное наследие Пастернака и его связь с Менделеевском».

«На сцене купола „Атмосфера“ будут показаны спектакли, посвященные творчеству Пастернака. Прекрасный режиссер — Сергей Быстров готовит для нас программу, а актер театра и кино Антон Кукушкин, он же ведущий фестиваля, представит поэтическую программу. Он очень увлечен поэзией и читает стихи», — анонсировала организатор события Мария Гальперина.

На сцене купола „Атмосфера“ будут показаны спектакли, посвященные творчеству Пастернака Фото: пресс служба Менеделеевска

Спикер добавила, что для фестиваля подготовлена специальная молодежная программа: поэтический баттл и перформансы от студентов театральных вузов.

«Для нас вовлечение молодежи очень важно, так как есть международная проблема: поэзия перестала вызывать живой интерес у представителей молодого поколения. Поэтому мы все это перерабатываем в формат, интересный для молодежи», — заключила спикер.

Также в рамках фестиваля уже сейчас запущен поэтический челлендж, принять участие в нем может каждый. Достаточно записать видео с прочтением стихотворения и отправить его в группу фестиваля в «Вконтакте». Челлендж уже поддержали российские актеры Валерий Афанасьев, Екатерина Смирнова, вице-чемпионка мира по плаванию Яна Мартынова, известные диджеи, участники молодежных рэп-баттлов.

Арт-объект Татарстана может попасть в Книгу рекордов России

Купол «Атмосфера» в Менделеевске, который соорудили к фестивалю «Пастернаковские чтения», может попасть в Книгу рекордов России – он почти вдвое больше нынешнего рекордсмена страны.

«Мы открываем купол — это глобальный мега-проект. Ответственные за Книгу рекордов России вышли на нас, говорят: „Давайте установим рекорд“. Это первый по такой площади круглогодичный купол. Самый большой действующий купол в России — 400 кв. метров, а у нас – 706 кв. метров», — сказал Беляев.

Открытие купола «Атмосфера» запланировано на 23 августа. В прилегающем парке расположится 12 различных арт-объектов, в том числе в виде различных музыкальных инструментов.

«Купол „Атмосфера“ вместе с арт-парком, прилегающим к нему, это уникальный объект для нашего города площадью 706 квадратных метров и вместимостью 353 человека. Его стоимость – 75 млн рублей. Здесь установлено современное оборудование, габариты купола – 30 на 30 метров, а вес – 7 тонн. Для нас это настоящая достопримечательность и она будет использоваться круглогодично», — поделился глава района.

Дмитрий Макаров: «Мы много проектов поддерживаем в Менделеевске. Мы создаем комфортные и достойные условия для наших сотрудников, для будущих сотрудников» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы хотим, чтобы в Менделеевске не просто хотели жить, а чтобы сюда хотели переезжать»

Фестиваль также выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на сумму более 5 млн рублей. Эти средства направят на проект «Химия слова», в рамках которой организуют три творческие лаборатории. Одна из них будет посвящена юным архитекторам, которые разработают проекты на фестивале, позже они станут украшением города.

В лаборатории нового краеведения команда молодых режиссеров создаст театральную постановку в формате site-specific с участием юных актеров. Показы состоятся во время фестиваля, а впоследствии она войдет в туристическую программу города. Заключительная образовательная лаборатория, пройдет для специалистов культурных учреждений города и республики.

Финансирует фестиваль «Пастернаковские чтения» градообразующее предприятие «Аммоний». На его проведение компания выделила 5,5 млн рублей.

«Мы много проектов поддерживаем в Менделеевске. Начали с городской среды, велодорожек, следующим этапом стал образовательный кластер. Теперь культура и история Менделеевского района. Отвечая на вопрос, зачем мы поддерживаем и финансируем район, все очень просто. Мы создаем комфортные и достойные условия для наших сотрудников, для будущих сотрудников. Мы хотим, чтобы в Менделеевске не просто хотели жить, а чтобы сюда хотели переезжать. Мы очень уважительно и с большой гордостью относимся к истории и культурному богатству района», — подытожил гендиректор компании Дмитрий Макаров.