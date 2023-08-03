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Звезда сериала «Воронины» прочел стихи для Пастернаковского фестиваля в Татарстане
Звезда сериалов «Воронины», «Маросейка», «Восьмидесятые» и многих других проектов Валерий Афанасьев поддержал челлендж, который стартовал в преддверии Международного фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске. Актер прочитал стихотворение Бориса Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать...».
Участие в поэтической волне приняла и российская актриса театра и кино Нина Есина, прочитав стихотворение Федора Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг...». К слову, актриса стала одной из первых, кто откликнулся на предложение поучаствовать в акции.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, челлендж стартовал на прошлой неделе, участником его может стать каждый, достаточно лишь записать на видео чтение стихотворений и отправить в группу «Пастернаковские чтения|Менделеевск» во «ВКонтакте» с хештегом #пастернаковскиечтения.
Все записанные видео будут транслировать на фестивале, а чтецы стихотворений Пастернака могут стать участниками конкурса.
Видео принимается до 15 сентября, возрастных ограничений нет.
«Мы знаем, с какой любовью в нашей стране относятся к литературе и к поэзии. Поэтому в преддверии челленджа запускаем поэтическую волну. Это интересный опыт, надеемся, что его поддержат так же, как и мы», — рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет при финансовой поддержке АО «Аммоний» 15-17 сентября в Менделеевске.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске начали устанавливать стеклянный купол, претендующий на рекорд России.
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