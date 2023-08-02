В Менделеевске начали устанавливать стеклянный купол, претендующий на рекорд России

В Менделеевск доставили каркас стеклянного купола «Атмосфера» для проведения Международного фестиваля «Пастернаковские чтения», который пройдет в городе с 15 по 17 сентября. Конструкцию купола спроектировали в Москве.

«Это будет самый большой круглогодичный купол, аналогов которому по размерам нет в стране. Площадь его 706 кв. метров, вместимость — 353 человека. Купол отапливаемый, поэтому использовать его можно будет и в зимний период», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Возводить каркас будут 4 дня, после приступят к обшивке, сдать объект планируют к 23 августа. Его стоимость 75 млн рублей.

Купол «Атмосфера» должен стать центром культурной жизни города и местом встречи для молодежи. Ранее интерес к стеклянному куполу уже проявили представители Книги рекордов России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на международный фестиваль в Татарстане приедут Ольга Кабо и Евгений Дятлов.