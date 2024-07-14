Боец СВО: «Первый месяц страшно, потом уже нет, главное — быть бдительным»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Жигули не служил в армии, потому что тогда не прошел медкомиссию. Не призвали его и во время частичной мобилизации. Но, по его словам, он не мог делать вид, что ничего не происходит. Поэтому чуть больше года назад подписал контракт на военную службу и отправился в зону специальной военной операции. Сейчас он водитель-механик БМП-3. Недавно татарстанец побывал в долгожданном отпуске, приехав к матери в родные Набережные Челны.

«Контракт я подписал 6 июня 2023 года. Чтобы помочь своим — солдатам армии, и чтобы мирные жители не страдали, и чтобы приблизить победу!» — объяснил свои мотивы боец.

Родным о своем решении Жигули сказал уже в последний момент. «Я сказал только одно своим родственникам, что вернусь с победой и больше никак. Живым, здоровым. Они сказали: „Будем ждать, пиши, звони, если будет возможность такая, хотя бы знать будем, как ты там“», — поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам бойца, в первый месяц было страшно, потом уже нет, так как привыкаешь ко всему — к дронам, минометным обстрелам, кассетным снарядам, главное — быть бдительным и внимательным.

«Даже боялся из блиндажа выходить порой. Особенно, когда заступаешь куда-нибудь, смотришь по сторонам вот так, пока идешь. Ну и так следишь, докладываешь, если что-то летит. Там дают команду: либо сам стреляешь, либо просто смотришь, сопровождаешь, куда летит, даешь по рации уже. Чтобы все, кто был на улице, успели укрыться: либо в окоп забежать, либо в блиндаж. Если видишь, что-то летит, если есть возможность поразить цель, то поражаешь, если нет, тогда лучше бежать. Ну, скидывают гранату или ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — прим. Т-и). ВОГ <...>, его не слышно даже, как скинули. Если даже в укрытии находишься, его не слышно. А вот гранату когда скидывают, там отщелкивается чека. Ты уже слышишь, что летит граната. А если ВОГ летит, ты уже узнаешь, как он приземлился», — пояснил боец.

Блиндаж военные маскировали соломой, которая осталась на полях. «Ее собрали и замаскировали блиндаж. Это было 25 февраля. Смеялись все, что зимой еще можно косить траву. Снег выпадет, через час растает. Был, конечно, у нас ураган сильный. Я еще в блиндаже жил. Утром вышли, не иней, а гололед, натуральный гололед на деревьях даже. Провода обрезаны, не обрезаны, а порвались. Из-за сильного ветра обрыв проводов был. Ходили, искали, где обрыв, чтобы наладить связь, свет», — рассказал о фронтовом быте челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поделился боец и историей о нашивке, на которой написано: «Перестань орать, мне тоже страшно». «Стояли мы на дежурстве в ночное время. Было шевеление. Боец запаниковал. Смотрели в тепловизор, там оказались то ли лисы, то ли кролики. Невидно толком-то было. На следующий день я поехал на рынок и купил себе эту нашивку. Показал ему, долго смеялись. Вот такие уж бывают у нас моменты веселые. Правда, их мало, но <...> хотя бы такие есть», — рассказал он.

Поделился челнинец мнением о противнике. «Враги наши жестокие. Бьют по мирным жителям, потому что против нас уже не могут воевать, поэтому обстреливают мирные населенные пункты», — уверен он.

«В четыре утра мы услышали грохот сильный. Потом узнали у командира, у бойцов, кто там рядом находился, говорят, что прилет был. Там проживала мама и дочка пятилетняя. Погибли. Из завала вытаскивали те, кто ближе был. Приезжала также скорая. Пытались откачать, но уже не получилось. Также посекло соседние дома осколками вот этими кассетными. Дом сложился, как карточный домик уж. Там шансов не было выжить. Редко когда выживают после такого снаряда», — добавил челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец не жалеет, что отправился на спецоперацию, так как, по его мнению, защищать Родину — «это честь, отвага и мирное небо».

«Много писем приходило с пожеланиями вернуться домой живым и здоровым, писали: „Мы гордимся вами“. Кто-то даже номер телефона оставлял, чтобы писали: „Если до вас дойдет письмо, напишите“. Многие же думают, что их письма не доходят до нас, — сказал военнослужащий. — Масксети приходят, которые нам тоже помогают хорошо маскировать что-то. Также питание доставляют, тушенку, соленья, конфеты, печенья, кофе, чай».

Набережные Челны также оказывают помощь. Власти города помогают семьям военных, которые проходят службу. На каждые праздники дарят подарки, предоставляют билеты на концерты.

«Победа будет за нами — это точно. А вот почему? Потому что мы — сильная держава. Россия — это самая великая страна», — убежден военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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