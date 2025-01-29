Боец СВО из Татарстана о работе саперов: Самое тяжелое – это «лепестки»

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Участник специальной военной операции с позывным Матрос родился в Алексеевском районе Татарстана. Сегодня он вместе с большой семьей живет в Высокогорском районе.

После окончания школы Матрос получил профессию каменщика-монтажника. Затем прошел срочную службу на Балтийском флоте. «Родился я в Советском Союзе, а тогда большинство мужчин предпочитали пойти служить в армию», – заметил боец.

Демобилизовавшись, поступил в строительный техникум, но в силу разных причин не завершил обучение.

После начала СВО Матрос сразу хотел встать в ряды Вооруженных сил, но обстоятельства сложились иначе. У бойца пятеро детей, самому младшему всего два года. Оставить жену с детьми было сложно, но в конце концов Матрос решил все-таки пойти на службу. В начале сентября прошлого года он подписал контракт. Затем попал в Запорожскую область, где и служит инженером-сапером.

«Первое время после ухода мужа на СВО не чувствовала тревоги. Правда, тяжело остаться одной с пятью детьми. Сложновато поднимать на ноги такую ватагу. Старшей дочке девять лет, а самому младшему только два годика», – заметила жена военного.

Матрос занимается разминированием территорий. Говорит, противник расставляет мины везде, а некоторые из них могут даже висеть на деревьях.

«Обычно они стараются минировать какие-нибудь здания. Наши саперы, когда проверку проводят, всё внимательно проверяют. Самая опасная – это „черная вдова“. Она влияет на любое нажатие и может сработать в любое время. Однако самое тяжелое – это „лепестки“. ВСУ сбрасывают их очень много. Эти мины могут и на ветках зацепиться. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть такой подарочек. Прислонился к кустику, а на нем какой-нибудь „лепесток“ висит, и эта мина может свалиться. Не поймешь, где именно ты его поймаешь», – пояснил военнослужащий.

Пару недель назад боевой товарищ Матроса получил орден Мужества. Они вовремя успели среагировать и сбили дрон, тем самым не дав врагу шанса нанести удар.

«Территорию зачищали, и в этот момент начались прилеты. Наши четко сработали по дронам, успели среагировать и не пропустили врага. И дроны сбили, и артиллерия хорошо сработала», – заявил боец.

Матрос говорит, что в зоне боевых действий каждую секунду нужно быть начеку. Дроны могут прилететь в любой момент.

«<...> „Баба-яга“ прилетает ночью. Следишь, чтобы моменты прилетов дронов не проморгать. Ну и сам, как говорится, смотришь за всем. Тем более если где-то не так наступил, всякое может быть. А леса такие, что не ожидаешь, где и что может быть. В любой момент можно получить сюрприз», – продолжил рассказ Матрос.

По мнению военного, на стороне противника сражается очень много наемников.

«Наши российские военнослужащие, как и в советское время, сражаются за идею, а там большинство – наемные военные. За участие в боевых действиях они получают хорошие деньги», – уверен боец.

У Матроса большие планы на будущее. После возвращения домой он хочет построить дом для своей большой семьи и жить в мирной и счастливой стране.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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