Боец СВО из Мензелинска о силе солдат: «Мы сильнее противника духом, мужеством, отвагой»

40-летний житель Мензелинска Виталий был призван на специальную военную операцию по частичной мобилизации в 2022 году и этой осенью, спустя два года, он во время отпуска впервые посетил свою семью.

О том, что он едет домой, родным не сказал ни слова, так как хотел сделать сюрприз.

«Супруга лежала в больнице, и первым делом я навестил ее. Подошел к ней сзади и закрыл глаза. Когда она меня увидела, то дар речи потеряла», — улыбается боец.

Его военная история начинается с момента, когда он получил повестку из военкомата и о своем призыве сообщил родным.

«Если призвали, надо идти. У каждого из нас дети, родители. Срочную службу я проходил на Дальнем Востоке, боевой опыт имеется», — делится он.

В Казани Виталий прошел обучение, там же ему выдали боевое оружие, обмундирование, Виталий служит на Донецком направлении в условиях, сопряженных с высоким риском, и в его обязанности входит оказание первой медицинской помощи раненым бойцам на передовой.

Отважный боец, рискуя собственной жизнью, вытаскивает раненых, погибших ребят из поля боя. Если необходимо, оказывает первую медицинскую помощь.

«В условиях боевых действий оказание первой медицинской помощи становится первоочередной задачей. Перевязка, наложение жгутов и проведение инъекций — это важные процедуры, которые могут спасти жизнь. Именно поэтому каждый военнослужащий должен быть обучен навыкам оказания первой помощи. Затем ребят мы отправляем на базу, где им профессиональные врачи оказывают необходимую помощь», — пояснил Виталий.

Несмотря на трудности, он верит в единство и мужество своей команды, где служат ребята из разных городов республики.

«Со мной служат много ребят из всех городов нашей республики. Мы сильнее противника духом, мужеством, отвагой. Независимо от национальности мы здесь все как единое целое. Здесь без взаимовыручки никак», — убежден боец.

Фото из личного архива бойца

Виталий ценит поддержку жителей Мензелинского района, волонтеров, предоставляющих гуманитарную помощь.

«Мы живем в блиндажах, которые сами обустроили. Навели там красоту. Очень тепло, уютно. Три раза в день нас кормят, с этим проблем нет. Хочу поблагодарить всех жителей Мензелинского района за гуманитарную помощь, волонтерам отдельное спасибо за вкусные домашние супы», — поблагодарил боец.

В будущем солдат планирует приобрести собственный дом, чтобы обеспечить своим детям здоровую и комфортную жизнь. С недавнего времени его семья пополнилась — у него родился внук.

«Я очень скучаю по своей семье, детям, родителям. В кармашке я всегда ношу с собой их фотографии. Это помогает мне вдали от родного дома чувствовать связь с родными и близкими», — признался он.

Самая главная мечта мензелинца — скорейшее завершение конфликта. Когда все ребята смогут вернуться к своим семьям, где их с нетерпением ждут.

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