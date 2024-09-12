Боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть»

Рядовой Айдар Рафугутдинов из Елабуги за самоотверженность и храбрость в награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Елабужанин служит в 1232 мотострелковом полку. Он был призван по частичной мобилизации в 2022 году. Не раз, рискуя собственной жизнью, он проявлял профессионализм и отвагу на передовой.

25 июля 2024 года группа саперов получила боевую задачу от начальника инженерной службы полка — завезти противотанковые мины на ЛБС в район населённого пункта Соловьево.

Айдар Рафугутдинов был водителем автомобиля, который должен был выдвинуться на точку для выполнения задания.

При движении рядовой обнаружил подозрительный предмет и доложил старшему машины. Остановившись и обследовав дорогу и предмет, Айдар понял, что это был неразорвавшийся снаряд от миномета.

Так как это был незаметный в темное время суток и опасный предмет для других автомобилей, Айдар Рафугутдинов решил уничтожить снаряд на месте. Предварительно убрав автомобиль в укрытие, убедившись в безопасности личного состава, он уничтожил снаряд накладным методом. После этого бойцы продолжили свой путь.

Благодаря бдительности и грамотным действиям рядового Рафугутдинова боевая задача была выполнена без потерь личного состава и техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги очистил эвакуационную тропу под минометным обстрелом противника.

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