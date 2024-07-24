Боец СВО из Черемшана создал семью с девушкой из Беларуси

Фото предоставлено Ильсияр Гайнутдиновой

Отдел ЗАГС Черемшанского района зарегистрировал брак молодоженов Олега и Анастасии. Олег — участник специальной военной операции с октября 2022 года.

Пара воспользовалась правом на срочную регистрацию брака, когда жених приехал в краткосрочный отпуск. Олег был призван на специальную военную операцию по мобилизации. До этого работал в нефтяной компании. Анастасия приехала из Беларуси. Молодые познакомились три года назад через социальную сеть.

«Увидел фотографию Анастасии „ВКонтакте“, очень понравилась, решил ей написать. Она не сразу, но ответила мне. И вот уже три года общаемся. В апреле Настя впервые приехала ко мне в гости», — рассказал Олег.

«Пока Олег в отпуске, решили узаконить свои отношения», — присоединилась к беседе Анастасия.

Фото предоставлено Ильсияр Гайнутдиновой

Теперь расставаться будет гораздо сложнее. «Расставаться в любом случае тяжело. Если раньше просто общались, то теперь мы — семья», — говорят молодожены.

Разделить радость молодых пришла мама жениха Елена Арсентьевна.

«Очень волнительный момент для меня, глаза застилают слезы счастья», — поделилась она.

Молодоженов поздравили военный комиссар по Черемшанскому и Аксубаевскому районам Дамир Гайнуллин и председатель женского совета Черемшанского района Наталья Иляева. Они пожелали им счастливой семейной жизни, Олегу — скорейшего возвращения к семье.

«Мобилизованные и заключившие контракт граждане могут сократить месячный срок регистрации брака даже до дня подачи заявления, то есть мы можем зарегистрировать их и в день подачи заявления на основании подтверждающего документа из военкомата», — отметила начальник отдела ЗАГС Черемшанского района Гульназ Закирова.

Через месяц Анастасия переедет в Черемшан и уже здесь будет ждать возвращения мужа домой.

Фото предоставлено Ильсияр Гайнутдиновой

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