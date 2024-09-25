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Боец СВО из Альметьевска отразил атаку противника без потерь личного состава
Ирек Сафин из Альметьевска был призван по частичной мобилизации, он выполняет специальные задачи в составе группировки войск «Центр» с 29 сентября 2022 года. В ходе боевых действий зарекомендовал себя исполнительным и инициативным военнослужащим, заявили в части, где он служит.
13 сентября 2024 года лейтенант Ирек Сафин был старшим на оборудованном наблюдательном посту в районе села Михайловка Донецкой народной республики. Вверенное ему подразделение подверглось атаки со стороны противника, завязался стрелковый бой.
В условиях, сопряженных с риском для жизни, татарстанец грамотно и четко отдавал приказы личному составу, что позволило в неравном бою своевременно и без потерь отразить атаку противника и продолжать выполнять поставленную задачу, рассказали в части.
Благодаря смелым и грамотным действиям лейтенанта Сафина группа не понесла потерь среди личного состава и смогла выполнить поставленную задачу по занятию новых рубежей обороны.
При проведении специальной военной операции Ирек Сафин проявил самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни, добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокую требовательность и исполнительность, подчеркнули в воинской части.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участник специальной военной операции из Татарстана награжден орденом Мужества.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото из личного архива бойца.
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