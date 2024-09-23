Боец СВО из Татарстана удостоен благодарности командира за честь и отвагу

Участник специальной военной операции (СВО), уроженец села Буляк Актанышского района Ильдар Даутов получил Благодарственное письмо от командира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на имя Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«С первых дней участия в специальной военной операции он показал себя надежным боевым товарищем, который с честью встал на защиту Отечества», — говорится в письме.

Также отмечается, что Ильдар Даутов мужественно и достойно ведет себя при выполнении различных воинских задач, уверенно владеет своим оружием и является примером для других военнослужащих.

«Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны сломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма!» — следует из текста Благодарственного письма.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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