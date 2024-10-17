Боец Серьга из Челнов: Нужно останавливать противника, ведь они бьют по гражданским

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах в школе № 1 ученики встретились с участником спецоперации. Мужчина находится в краткосрочном отпуске. Он нашел время прийти в образовательное учреждение, в котором сам учился, а сейчас знания получают и его дети.

Военнослужащий с позывным Серьга рассказал, что 1 июля прошлого года подписал контракт с Минобороны России. По его убеждению, нужно останавливать противника, ведь они бьют и по гражданским. Недавно они начали обстреливать госпиталь. К счастью, обошлось без жертв. Но несколько мирных жителей получили ранения. Первую медпомощь им оказали военнослужащие, которые вели патруль.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Парня точно спасли. У него ранение осколком было в ногу, повреждена бедренная артерия. При таком ранении в течение 30 секунд вся кровь вытекает из организма человека. За 30 секунд, если не сделаешь жгут — поздно. И вот наш товарищ с Бугульмы перевязал, спас», — рассказал Серьга.

Военнослужащий уверен, победа непременно будет за Россией.

«Победа, безусловно, будет за нами. Даже по-другому это быть не может. Русский мир с фашизмом не уживется никогда», — убежден боец.

Его возвращения ждут двое детей и жена. Кстати, когда мужчина уходил на передовую, то об этом знала лишь супруга. Дочери и сыну он сказал, что едет в командировку. Сейчас Борис считает своего папу Героем.

«Благодаря им всем мы живем под мирным небом над головой, учимся в школе, получаем хорошие оценки», — рассуждает сын военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Супруга военнослужащего также рассказала, что гордится мужем. По словам Надежды, она не отговаривала мужа. Если он решил, то будет твердо стоять на своем. В данном случае — защищать Родину. Она его поддержала.

«Стараюсь себя чем-то занимать, чтобы всегда в движении быть, чтобы меньше думать о плохом. Когда на связь выходит — мне спокойнее. А по началу было неделю-две, ну полторы так вот молчал, очень было тяжело ждать звонка, все время на телефоне», — рассказала супруга военнослужащего Надежда.

Военнослужащего поддерживают не только родные, но и многие челнинцы.

«Покупаем технику для того, чтобы отправить ребятам нашим. Мы супы варим, прямо в банках консервируем: щи, борщи, рассольники. Сухие супы делаем, чаи в пакеты расфасовываем», — рассказала председатель ТОС «10 комплекс» Вера Захарова.

«Военно-патриотическому воспитанию мы уделяем большое внимание. В школе проводим различные мероприятия. Это как благотворительная акция „Ярмарка добра“, несение вахты памяти на Посту №1, гуманитарную помощь мы организовываем», — говорит замдиректора по воспитательной работе школы №1 Айгуль Гизатуллина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На постоянной основе проводятся встречи с участниками СВО. Как отмечает Айгуль Гизатуллина, ребята начинают более серьезно ко всему относиться, а военнослужащих считают героями.

«Я их считаю Героями, потому что они защищают нашу Родину. Они это делают ради своих близких и ради нас», — говорит учащийся.

«Они идут воевать за Родину, за родных, близких. Это очень важное дело, на самом деле», — вторит другой.

«Они за нас воюют, защищают, из-за этого мы должны помогать им, чем можем», — убежден третий школьник.

В школе намерены и в дальнейшем также поддерживать военнослужащих. Ученики пишут письма, собирают гуманитарную помощь и многое другое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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