Боец с позывным Урожай: «Если бы мы не начали СВО, начали бы против нас»

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Боец с позывным Урожай из Высокогорского района с сентября 2022 года служит в зоне СВО мотострелком. После школы он окончил Казанский строительный колледж и работал по специальности. Срочную службу прошел в противовоздушной обороне зенитно-ракетных войсках в Севастополе. Там же участвовал в параде, за что и был награжден медалью.

Правда, с первого раза в зону боевых действий высокогорскому бойцу уехать не удалось. На полигоне во время учений он заболел пневмонией. После лечения Урожай сразу пошел военкомат.

«Сказал: „Все, я готов“. И меня уже забрали», — поделился военный.

Мужчина попал в Сватовское направление мотострелком. Говорит, сначала было страшно.

«Страх от того, что не знаешь, что и как там. В первый раз на войне. А потом все равно чувствовал гордость. Родина призвала — надо идти», — рассказывает боец.

Однажды Урожай со своими боевыми товарищами повезли гуманитарный груз Красному кресту. Эта организация помогает нуждающимся в зоне боевых действий.

«Мы поехали им помочь. Привезли продуктов. И в этот момент буквально в 200 — 300 метрах прилетел снаряд в крышу здания госпиталя», — вспоминает он. Урожай и его товарищи не раздумывая побежали в госпиталь эвакуировать раненых.

Военнослужащий рассказал еще одну историю про бойца с позывным Лекарь. Он чудом остался жив после взрыва дрона.

«У нас была задача — прикрывать танк. На отходе один парень не успел добежать и рядом с ним взорвался дрон», — рассказал боец. Урожай с товарищами вытащили Лекаря и несли на руках больше 3 км.

Таких историй спасения товарищей у бойца-мотострелка немало. Однажды они стояли на позициях в старой деревне. И двое парней ушли к себе в расположение в дом.

«При входе в дом прилетает снаряд, на веранду этого дома. Ну, соответственно, они оба получили ранения. Мы вовремя сообразили, быстро подбежали. Но успели, спасли своих ребят, выжили», — говорит боец.

У Урожая есть боевой товарищ. Он — атеист и никогда не верил в Бога. Однажды они вышли вместе на задачу, наблюдать за небом. И в один момент друг вышел с блиндажа и пошел к посадке. И его увидел дрон.

«Когда он убегал обратно, дрон чудом почти не зацепил, то есть ни один осколок в него не попал. После этого он прибежал ко мне, я ему задал вопрос: „А теперь ты веришь в Бога?“ После этого у него вера в Бога появилась», — рассказал он.

Татарстанец уже два года стоит на защите своей страны. Он уверен, что специальная военная операция была необходима.

«Конечно, нужно было начинать спецоперацию, потому что, если бы мы не начали СВО, начали бы против нас. Напали бы на нас», — убежден он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Они даже бьют по мирным, берут по рынку и бьют. Они знают, что там мирные люди находятся, что там нет практически военных, но они все равно туда бьют. Ударили обычным снарядом, допустим, от артиллерии и туда же еще посылают потом кассетный снаряд. Бьют из разного оружия. Но в основном уж все НАТОвское, украинского ничего нет. Все с Европы. Против нас Европа воюет. Вот с такими извергами воюем, на самом деле», — поделился военный.

Урожай говорит, сейчас очень много добровольцев подписывают контракт. Многие не могут сидеть дома в такое тяжелое для страны время.

«Сейчас на данный момент очень много приходят контрактников. Это те, кто не могут сидеть дома, и они идут на помощь Родине. Таких очень много в наше время. Практически каждый день приезжают новые ребята, новые лица. Подписывают контракт. Ну молодцы, одним словом. Едут помогать всем нам», — заключил боец.

Урожай уже уехал в зону боевых действий. Надеется, что уже скоро вернуться домой с победой.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Со 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру