Боец с позывным Мачо привез из зоны СВО собаку для охраны дома

Фото предоставлено Айгуль Сергеевой

Военнослужащий с позывным Мачо из Нижнего Нурлата привез из зоны специальной военной операции четвероногого друга. На счету Арчи, так зовут пса, спасенные жизни и боевые ранения.

Собаку породы стафф можно назвать ветераном боевых действий. К Мачо она попала после того, как погиб ее прежний хозяин. С тех пор больше года они неразлучны. Настолько, что, отправляясь в краткосрочный отпуск, парень решил взять товарища с собой.

«У Арчи после ранения шрамы есть, шея вскрыта была. Я хочу, чтобы пес остался здесь, охранял дом, маму, сестренку. Чтобы прижился здесь», — пояснил военный.

Фото предоставлено Айгуль Сергеевой

Боец уже год служит по контракту, в краткосрочный отпуск приехал вместе с отцом, который полгода назад тоже принял решение вступить в ряды Вооруженных сил.

Молодой человек вместо «срочки» решил заключить контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции. Им с отцом посчастливилось попасть в одну ремонтную роту, где они занимаются восстановлением техники. Приехав домой, отец и сын приступили к хозяйственным делам.

Приезд военных домой стал для их семьи большой и приятной неожиданностью. Отец впервые взял в руки свою шестимесячную дочь Хадиджу. Ответственности прибавилось и у Мачо, ведь теперь он брат и главный защитник уже для двух сестер.

Бойцы каждый день отпуска проводят с пользой, строя новый дом. Через неделю они вновь отправятся на фронт. Защищать семью в их отсутствии останется Арчи.

Фото предоставлено Айгуль Сергеевой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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