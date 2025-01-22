Боец Рахим о спасении товарищей: «Командиры своих не бросают!»

Сорокалетний участник специальной военной операции, командир мотострелкового взвода Ильдар Рахимов по контракту отправился служить на передовую в 2022 году.

Начавшаяся в феврале того года спецоперация не давала покоя Ильдару, он переживал за земляков. Тогда он впервые сказал своей жене Венере о желании принять участие в боевых действиях.

Не найдя поддержки у супруги, которая переживала за жизнь любимого, Ильдар решил во что бы то ни стало уехать в зону СВО, но уже втайне от семьи. 15 сентября 2022 года он в команде добровольцев из восьми человек отправился на передовую.

Венере татарстанец заявил, что отправляется на Украину, чтобы заниматься в рабочей командировке логистикой по доставке шефской помощи — следить за перегрузкой грузов из гражданских в военные автомашины.

В составе мотострелкового полка Ильдар и его товарищи по оружию приступили к выполнению боевых задач на передовой. Лениногорец получил позывной Рахим. Он оказался самым молодым из группы добровольцев, но, несмотря на это, завоевал уважение среди солдат.

Командир взвода Ильдар Рахимов и сам с большим уважением и вниманием относился к каждому бойцу. Перед тем, как дать кому-то позывной, взвешивал все «за» и «против». «Самое главное, чтобы позывной отражал характер солдата, при этом, конечно, нужно было подойти к этому решению с долей юмора. Например, одному бойцу, который при боевой подготовке на стрельбах с большим азартом и блеском в глазах, представляя впереди себя врага, расстрелял всю „улитку“ из автоматического гранатомета, не дав и другим товарищам пострелять, я дал позывной Эгоист», — поделился боец.

На передовой Рахим нередко рисковал жизнью. Он рассказал об одном из боевых заданий.

«Как-то раз вели бой с противником, я находился в окопе размером метр на два вместе с товарищем, отстреливались. По нам работал танк. Первый снаряд упал в двух метрах от бровки окопа, второй — в метре. Было очевидно, что наводчик определил место нашего положения и наводит орудие на цель. Третий снаряд должен был попасть по нам, то есть четко лечь в окоп. Но по счастливому стечению обстоятельств танкист ошибся с расчетами, снаряд пролетел мимо моей каски в нескольких сантиметрах».

Ильдар рассказал и о счастливом спасении другого бойца — командира отделения с позывным Фрэд. В бою он был ранен, но смог полностью восстановиться. Вспомнил и о военном с позывным Студент, который служил снайпером.

«Студент получил задачу — поднести нам на передовую сухой паек. Я находился в окопе с двумя пулеметными расчетами. Боец запрыгнул ко мне. Шел бой, я запретил Студенту высовываться, но тот решил, что в интервалах между выстрелами противника сможет быстро добежать до других пулеметчиков, чтобы передать им продукты. Не добежал Студент до следующего окопа: вражеский снайпер засек бойца — пуля попала в его тело», — вспоминает командир взвода Ильдар Ильфатович.

Раненый боец крикнул командиру: «Меня подстрелили». Ильдар вылез из окопа и пополз к нему, по ходу призывая ползти навстречу. Пробираясь через поваленные от взрывов снарядов стволы деревьев, Ильдар спас Студента. Командир оказал первую медицинскую помощь раненому товарищу, вколол обезболивающее.

Ильдар готов часами рассказывать про товарищей, с которыми сжился на фронте. «Слава Богу, погибших в моем взводе не было», — заявил он.

Сегодня в семейном архиве семьи Рахимовых хранится государственная награда Ильдара — медаль «За отвагу», которую ему вручили в 2023 году за мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Маленький флакончик со святой водой, которую боец брал с собой на передовую в качестве талисмана-оберега также напоминает об СВО. А еще — снайперская пуля. Ее Ильдар обнаружил в набедренной сумочке для вещей первой необходимости, когда вернулся с боевого задания. В сумочке он хранил два зарядных устройства для телефона, фотоаппарат, зеркальце в металлической оправе, боеприпасы (патроны для автомата Калашникова) и фонарик.

«Чувствую, что-то громыхает, — пояснил Ильдар Рахимов. — Открыл сумку, обнаружил разбитое зеркальце, пробитые пулей зарядные устройства и фонарик. Сама пуля застряла в чехле с фотоаппаратом».

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.