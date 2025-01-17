Боец Матерый из Зеленодольска: «В современной войне память предков помогает в бою»

Зеленодолец Иван с позывным Матерый участвует в специальной военной операции уже больше двух лет, он был мобилизован в октябре 2022 года. Сейчас в отпуске, вместе с женой скоро отметит трехлетие сына. Боец рассказал о том, что такое современная война и как память предков помогает в бою.

На передовую Иван попал только со второго раза. Первая повестка пришла в сентябре, но тогда группа уже была набрана, и ему велели приходить через месяц.

«Знакомых уже много ушло туда, и потому мне подсказали, что с собой взять, что приобрести. Жена, конечно, переживала — ведь сыну тогда было всего восемь месяцев. Но служить — это долг мужчины. И вот уже три дня рождения и третий Новый год встречаю там, а в отпуск приезжаю, чтобы попасть на день рождения сына — у него он 12 января», — отметил он.

По словам бойца, участие в спецоперации для него — прежде всего ответственная работа, которую надо выполнять планомерно и хорошо. Срочную он служил в 2010-2011 году, был пулеметчиком.

«Тогда предлагали подписать контракт, но я выбрал мирную специальность, работал на складах. А когда призвали на СВО, вспомнил, что каждому поколению наших мужчин досталась война: дед прошел Финскую и Великую Отечественную войну, дядя служил в Афгане, брат был в Чечне и сейчас служит в соседнем полку», — поделился Иван.

По его словам, разница между обычной службой в армии и СВО — колоссальная, на передовой опасность повсюду. «Там жили в казармах, а здесь — под землей. Блиндажи копаем сами, чтобы точно быть уверенными в надежности защиты. В моем полку служат 23 зеленодольца — слава Богу, все живы, здоровы, мелких ранений и царапин не считаем», — заметил Матерый.

По мнению Ивана, на передовой очень сильна взаимовыручка. Буквально перед Новым годом в блиндаж прилетел снаряд, а внутри было четыре человека. «Мы быстро и дружно их откопали, никто не погиб. Поэтому в свободное время отрабатываем приемы первой помощи, всякое ведь может случиться», — говорит он.

Служит Матерый на Херсонском направлении, задача — оборона берега Днепра. Бывают артиллерийские обстрелы, идет война дронов, с которыми российские военные борются с помощью РЭБ-станций и антидроновых ружей.

Сейчас Иван получил звание сержанта, его назначили заместителем командира взвода. А после отпуска направляют учиться, чтобы повысить уже на офицерскую должность и назначить командиром взвода.

С родными видеться удается. «Как на любой работе, раз в полгода ходим в отпуск — тогда и с семьей, и с земляками встречаюсь. Сын пошел в садик, жена вышла на работу, родители помогают, и мне спокойней. Плотно сотрудничаю с нашим „Боевым братством“, они через меня передают гуманитарку, посылки присылают именные», — пояснил боец.

По его оценке, помощь идет со всей страны: направляют автомобили и РЭБ-станции, сухой душ, бензин, топливо, квадроциклы. «Спасибо за окопные свечи: ставишь две-три в буржуйку, и на полночи хватает, тепло. Гуманитарку везут на Луганское, Донецкое направление, в госпитали — большое спасибо землякам за эту душевную поддержку», — поблагодарил Иван.

«Третий год уже воюем, хочется мира. Сейчас выучил молитвы, при опасности молюсь. И я чувствую: наши предки, что уже ушли в мир иной, берегут нас для будущего наших детей!» — заключил боец.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.