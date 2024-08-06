Боец-контрактник Шатал: «Самое главное в жизни — дети, их безопасность и мир»

Военнослужащий-контрактник Сергей из Лениногорского района с позывным Шатал — штурмовик в зоне спецоперации. Татарстанец рассказал о службе на передовой и о семье, которая ждет возвращения своего героя.

«Там, на СВО, ты просто не имеешь права сводить взгляда с неба. Над головой таится опасность — так называемые „птички“: дроны-разведчики, „Баба-Яга“, „Камикадзе“ и другие беспилотники, которые в любой момент могут прервать твою военную миссию. Чтобы вовремя засечь угрозу и не стать их жертвой, приходится крутить головой на 360 градусов, а еще — смотреть под ноги, потому что можно напороться на „растяжку“ (мину) или „лепесток“ (малозаметная противопехотная мина)», — рассказал он.

До СВО Сергей окончил Бугульминский аграрный колледж, затем работал механизатором в сельском хозяйстве. У него были дом, семья — жена и дети, хорошо зарабатывал, но мысль об участии в специальной военной операции не давала ему покоя.

Жена бойца СВО, Ольга, примерила форму мужа Фото из семейного архива

Он не смог оставаться в тылу, работая простым водителем, когда многие из его друзей встали на защиту Родины. Сергей пришел в военкомат. В своей автобиографии он указал, что оружие в руках уже держал: срочную военную службу он проходил в 2012—2013 годах в бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

Сергей успешно прошел медицинскую комиссию и заключил контракт с Министерством обороны России.

Близкие с пониманием отнеслись к его решению: родители Наталья Владимировна и Александр Сергеевич понимали, что воспитали настоящего патриота. Поддержали его жена Ольга, брат Михаил и друг Ильдар. Все они в 4 утра 12 мая 2024 года провожали Сергея с территории военкомата Лениногорска.

После краткосрочного военного слаживания рядовой пересек «красную ленточку». В составе штурмовой бригады Шатал приступил к выполнению боевых задач в районе Кременной. Началась череда штурмовых операций.

14 июля во время эвакуации военных с поля боя бригада из четырех штурмовиков была обнаружена дроном-разведчиком и тут же атакована беспилотником «Камикадзе». Все бойцы получили различные осколочные ранения. Сергею повредило ногу и руку. Шатал перетянул ногу жгутом. Слова поддержки были не лишними: «Бойцы, вперед, не отстаем!» — говорили они друг другу, не разрешая терять сознание.

На помощь пришла другая эвакуационная бригада. Раненых бойцов доставили в госпитали в города Кременное, Беловоцк, а также в Подмосковье.

«Помогала вера в Бога, молитвы, и волонтеры, которые неустанно ездят на СВО, привозят продукты питания, вещи, медикаменты. Солдаты очень благодарны всем», — говорит Шатал.

Боец СВО Шатал вскоре вернется на передовую Фото: Ильмира Гареева

Раненых в госпитале тогда навестил православный батюшка, который служит при церкви на Ямале. Когда началась спецоперация, он стал ездить по госпиталям по всей России, чтобы встречаться с ранеными, поддерживать их добрым словом. Окропив бойцов святой водой, он вручил каждому шеврон «Спас нерукотворный», который призван оградить военных от гибели.

После лечения Сергею был предоставлен 30-дневный отпуск по случаю ранения. Долгожданный дом, семья. В течение трех недель от него не было вестей. Что перенесли в те дни жена и родители солдата, знают только они.

До окончания отпуска остались считанные дни. Совсем скоро Сергей вновь наденет камуфляжную форму, возьмет вещмешок, обнимет родных и возьмет курс на передовую. Дома останутся жена Ольга и его любимые дочки — семилетняя Валерия и пятилетняя Анна. Сергей мечтает сам проводить старшую дочь в школу — в этом году она пойдет в первый класс.

Когда выдается возможность и появляется связь, Сергей спешит открыть телефон и зайти в интернет-магазин, чтобы заказать дочкам художественные принадлежности: фломастеры, цветные карандаши и альбомы. Дети любят рисовать, а папа любит доставлять им радость. «Милая, зайди в пункт доставки — девочкам сюрприз сделал», — пишет он обычно своей супруге.

А дочки в свою очередь тоже сделали папе сюрприз ко дню рождения. Деньги из копилки были потрачены на бритвенные принадлежности. Растроганный мужчина еще раз убедился: «Самое главное в жизни мужчины — дети, их безопасность и мир во всем мире. А он сделает всё для этого, он родился настоящим мужчиной».

Валерия и Анна ждут своего папу дома Фото из семейного архива

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.